GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 11 KASIM 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Futbol, Basketbol ve Voleybol maç saatleri...

Bugün spor takviminde futbol, basketbol ve voleybol heyecanı bir arada yaşanacak. Futbol sahalarında Nesine 3. Lig ekipleri puan mücadelesi verirken Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarından EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol karşısında galibiyet arayacak. Voleybol parkesinde ise AXA Sigorta Kupa Voley kapsamında Halkbank ve Fenerbahçe Medicana'nın mücadelesi dikkat çekecek. Günün spor karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen taraftarlar, maç saatleri ve canlı yayın adreslerine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 11 Kasım'da hangi maçlar oynanacak, müsabakalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? İşte günün karşılaşma takvimi ve ekranlara gelecek maçlar…