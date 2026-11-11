GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 11 KASIM 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Futbol, Basketbol ve Voleybol maç saatleri...
11 Kasım 2026 Çarşamba günü sporseverleri futbol, basketbol ve voleybolda birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Günün futbol programında Nesine 3. Lig maçları öne çıkarken basketbolda Fenerbahçe Beko, EuroLeague kapsamında Paris Basketbol deplasmanında parkeye çıkacak. Voleybolda ise Halkbank ile Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Kupa Voley mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Takımlarının maçlarını canlı takip etmek isteyen sporseverler, günün karşılaşmalarının başlama saatlerini ve yayınlanacağı kanalları araştırıyor. Peki, bugün hangi takımların maçı var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 11 Kasım 2026 Çarşamba gününün maç programı ve yayın detayları…
Bugün spor takviminde futbol, basketbol ve voleybol heyecanı bir arada yaşanacak. Futbol sahalarında Nesine 3. Lig ekipleri puan mücadelesi verirken Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarından EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol karşısında galibiyet arayacak. Voleybol parkesinde ise AXA Sigorta Kupa Voley kapsamında Halkbank ve Fenerbahçe Medicana'nın mücadelesi dikkat çekecek. Günün spor karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen taraftarlar, maç saatleri ve canlı yayın adreslerine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 11 Kasım'da hangi maçlar oynanacak, müsabakalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? İşte günün karşılaşma takvimi ve ekranlara gelecek maçlar…
11 KASIM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Futbol - Nesine 3. Lig’de günün öne çıkan maçları:
Basketbol maçları - NBA ve EuroLeague
03.30 - New York Knicks - Milwaukee Bucks
04.00 - Philadelphia 76ers - Boston Celtics
05.00 - Phoenix Suns - Los Angeles Clippers
05.00 - Utah Jazz - Miami Heat
06.00 - Sacramento Kings - Orlando Magic
07.00 - Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder
22.45 - Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko
22.45 - Partizan - Baskonia
Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko karşılaşması saat 22.45'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Voleybol maçları - AXA Sigorta Kupa Voley ve TVF 2. Lig
- 16.00 - Ankara Barosu - Kastamonu Yurdum Gençlik Spor
- 16.00 - İstanbul Voleybol - Çerkezköy Voleybol Akademi
- 16.00 - MKE Ankaragücü T.E.B. - Mısıroğlu Beytepe
- 16.30 - Halkbank - Fenerbahçe Medicana
- 19.00 - TVF Spor Lisesi - Başkent Beşiktaşlılar
- 19.00 - Gölbaşı İncek Spor - Ankara DSİ
- 19.00 - Galatasaray Madeş Mobilya - Gebze Belediyesi Spor
Halkbank - Fenerbahçe Medicana karşılaşması saat 16.30'da başlayacak. Kupa Voley mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.