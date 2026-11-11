Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 11 KASIM 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Futbol, Basketbol ve Voleybol maç saatleri...

        GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 11 KASIM 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Futbol, Basketbol ve Voleybol maç saatleri...

        11 Kasım 2026 Çarşamba günü sporseverleri futbol, basketbol ve voleybolda birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Günün futbol programında Nesine 3. Lig maçları öne çıkarken basketbolda Fenerbahçe Beko, EuroLeague kapsamında Paris Basketbol deplasmanında parkeye çıkacak. Voleybolda ise Halkbank ile Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Kupa Voley mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Takımlarının maçlarını canlı takip etmek isteyen sporseverler, günün karşılaşmalarının başlama saatlerini ve yayınlanacağı kanalları araştırıyor. Peki, bugün hangi takımların maçı var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 11 Kasım 2026 Çarşamba gününün maç programı ve yayın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 09:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bugün spor takviminde futbol, basketbol ve voleybol heyecanı bir arada yaşanacak. Futbol sahalarında Nesine 3. Lig ekipleri puan mücadelesi verirken Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarından EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol karşısında galibiyet arayacak. Voleybol parkesinde ise AXA Sigorta Kupa Voley kapsamında Halkbank ve Fenerbahçe Medicana'nın mücadelesi dikkat çekecek. Günün spor karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen taraftarlar, maç saatleri ve canlı yayın adreslerine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 11 Kasım'da hangi maçlar oynanacak, müsabakalar saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? İşte günün karşılaşma takvimi ve ekranlara gelecek maçlar…

        2

        11 KASIM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Futbol - Nesine 3. Lig’de günün öne çıkan maçları:

        • 13.00 - Eskişehir Anadolu Spor - Eskişehirspor
        • 13.00 - Karabük İdmanyurdu - Orduspor 1967
        • 13.00 - Düzcespor - Gölcükspor
        • 14.00 - Küçükçekmece Sinopspor - Fatsa Belediyespor
        • 15.00 - Bigaspor - Altay
        • 15.00 - Karşıyaka - Gemlik Sümerbey
        • 19.00 - 1964 Silifke Spor - Yeni Mersin İdmanyurdu

        3

        Basketbol maçları - NBA ve EuroLeague

        03.30 - New York Knicks - Milwaukee Bucks

        04.00 - Philadelphia 76ers - Boston Celtics

        05.00 - Phoenix Suns - Los Angeles Clippers

        05.00 - Utah Jazz - Miami Heat

        06.00 - Sacramento Kings - Orlando Magic

        07.00 - Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder

        22.45 - Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko

        22.45 - Partizan - Baskonia

        Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko karşılaşması saat 22.45'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        Voleybol maçları - AXA Sigorta Kupa Voley ve TVF 2. Lig

        - 16.00 - Ankara Barosu - Kastamonu Yurdum Gençlik Spor

        - 16.00 - İstanbul Voleybol - Çerkezköy Voleybol Akademi

        - 16.00 - MKE Ankaragücü T.E.B. - Mısıroğlu Beytepe

        - 16.30 - Halkbank - Fenerbahçe Medicana

        - 19.00 - TVF Spor Lisesi - Başkent Beşiktaşlılar

        - 19.00 - Gölbaşı İncek Spor - Ankara DSİ

        - 19.00 - Galatasaray Madeş Mobilya - Gebze Belediyesi Spor

        Halkbank - Fenerbahçe Medicana karşılaşması saat 16.30'da başlayacak. Kupa Voley mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Lucas Torreira'nın mutfağında: En sevdiği yemek ne?

        Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira'nın evine ve mutfağına konuk oldu! HT Spor muhabiri Çağatay Çelik ve kameraman Özgür Özcan, Torreira'nın Eylül 2022'den bu yana birlikte çalıştığı özel şefi Sinejan Kaya ile bir araya geldi.

        #maç
        #futbol
        #Basketbol
        #Voleybol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Dehşet görüntü! Park halindeki TIR'a çarptı!
        Dehşet görüntü! Park halindeki TIR'a çarptı!
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Yeni nesil mutluluk terapisi