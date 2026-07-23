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        Haberler Bilgi Gündem HAC KURASI E-DEVLET ASİL VE YEDEK SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Diyanet 2027 Hac kurası sonuçları nasıl, nereden sorgulanır? Hac kesin kayıtları ne zaman alınacak?

        HAC KURASI E-DEVLET ASİL VE YEDEK SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Diyanet 2027 Hac kurası sonuçları nasıl, nereden sorgulanır? Hac kesin kayıtları ne zaman alınacak?

        2027 hac kura çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte kutsal topraklara gitmeye hak kazanan adaylar belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kuraya, hac ibadetini yerine getirmek amacıyla başvuruda bulunan 1 milyon 878 bin 46 kişi katıldı. Çekiliş sonucunda 84 bin 942 aday, 2027 yılında hac görevini yerine getirmek üzere kesin kayıt hakkı elde edecek. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere illere göre hazırlanan asil ve yedek listeler, adayların erişimine açıldı. Hacı adayları sonuçlarını T.C. kimlik numaralarıyla e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki 2027 hac kura sonucu nereden ve nasıl öğrenilir? İşte e-Devlet hac kura sonuçları sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        2027 yılı hac kura sonuçları erişime açıldı. Hac ibadetini yerine getirmek için başvuruda bulunan milyonlarca vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçlarına odaklandı. Toplam 1 milyon 878 bin 46 kişinin dahil olduğu çekilişin ardından kesin kayıt hakkı elde eden adaylar, sonuç bilgilerine e-Devlet’te yer alan “Hac ve Umre Arşiv Sorgulama” hizmeti üzerinden ulaşabiliyor. Kura sonuçları ayrıca başvuru sırasında bildirilen cep telefonu numaralarına kısa mesaj yoluyla gönderiliyor. Peki 2027 hac kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte T.C. kimlik numarasıyla e-Devlet üzerinden hac kura sonucu sorgulama adımları…

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        HAC KURA 2027 SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        Hac kura sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden TC Kimlik numaranız ve şifrenizle sorgulama yapabilirsiniz.

        İşte adım adım hac kura sonucunu sorgulama rehberi:

        1. e-Devlet'e Giriş Yapın

        İnternet tarayıcınızdan turkiye.gov.tr adresine gidin veya telefonunuzdaki e-Devlet Mobil uygulamasını açın.

        T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet Şifrenizi girerek sisteme giriş yapın.

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        2. Arama Bölümüne Hizmet Adını Yazın

        Arama çubuğuna "Hac İşlemleri" veya "Hac Kura Sonucu Sorgulama" yazın.

        Çıkan sonuçlar arasından Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki "Hac İşlemleri" hizmetine tıklayın.

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        3. Kura Sonucunuzu Görüntüleyin

        Açılan sayfada yer alan "Kura Sonucu" veya "Hac Durumu" sekmesine gelin.

        Bu ekranda kura sonucunuza dair şu detayları görebilirsiniz:

        Kesin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığınız,

        Kurada çıkan sıranız ve grubunuz,

        Kayıt hak kazandıysanız işlemlerinizi tamamlamanız gereken son tarih.

        HAC KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığının açıklayacağı tarihler arasında e-Devlet’e giriş yaparak “Hac İşlemleri” ekranı üzerinden kayıtlarını tamamlayabilecek.

        Adayların bu aşamada Diyanet İşleri Başkanlığı veya yetkili seyahat acentesi seçeneklerinden birini tercih etmesi gerekecek.

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        HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

        Belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlamayan adaylar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak takvimin takip edilmesi gerekiyor.

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        HACILAR KUTSAL TOPRAKLARA NE ZAMAN GİDECEK?

        2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişleri 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

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        2027 HAC KONTENJANI KAÇ KİŞİ?

        Bu yıl kuraya; 252 bin 708 ilk kez ön kayıt yaptıran vatandaş, 1 milyon 625 bin 338 kayıt yenileme işlemini tamamlayan vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı katıldı.

        Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84 bin 942 kişi olarak belirlendi. Kura sonucunda kontenjan dahilinde hak kazanan adaylar kesin kayıt yaptırabilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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