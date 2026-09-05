HAFTA SONU BUGÜN SINAV VAR MI? MEB ve ÖSYM sınav takvimi ile 5-6 Eylül 2026 hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta başlayacak?

HAFTA SONU BUGÜN SINAV VAR MI?

MEB ve ÖSYM sınav takvimine göre, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü herhangi bir sınav bulunmuyor.

Bununla birlikte üniversiteler ve çeşitli kurumlar kendi akademik veya yeterlilik sınavlarını ayrıca düzenleyebiliyor. Örneğin, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin yeni kayıtlı öğrenciler için hazırladığı takvimde 5 Eylül Cumartesi günü TOEFL ITP oturumları yer alıyor. Bu nedenle adayların yalnızca ÖSYM takvimini değil, kendi eğitim kurumlarının duyurularını da kontrol etmesi gerekiyor.