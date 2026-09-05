HAFTA SONU BUGÜN SINAV VAR MI? MEB ve ÖSYM sınav takvimi ile 5-6 Eylül 2026 hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta başlayacak?
5-6 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak sınavlar ve başlangıç saatleri araştırılmaya başlandı. Eylül ayının ilk hafta sonunda sınav takviminde hangi oturumların yer aldığı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimi kontrol ediliyor. Özellikle KPSS'ye girecek adaylar sınav günüyle ilgili detayları yakından takip ediyor. Peki, MEB ve ÖSYM takvimi ile 5-6 Eylül 2026 hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta başlayacak? 5-6 Eylül 2026 Hafta sonu sınav takvimi…
5-6 Eylül 2026 hafta sonu sınav takvimi, eylül ayının ilk hafta sonunda sınava girecek adaylar tarafından merak ediliyor. MEB ve ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimleri doğrultusunda hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar araştırılıyor. Özellikle 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile ilgili bilgiler sorgulanıyor. Peki, 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar günü hangi sınavlar var, sınavlar saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…
HAFTA SONU BUGÜN SINAV VAR MI?
MEB ve ÖSYM sınav takvimine göre, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü herhangi bir sınav bulunmuyor.
Bununla birlikte üniversiteler ve çeşitli kurumlar kendi akademik veya yeterlilik sınavlarını ayrıca düzenleyebiliyor. Örneğin, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin yeni kayıtlı öğrenciler için hazırladığı takvimde 5 Eylül Cumartesi günü TOEFL ITP oturumları yer alıyor. Bu nedenle adayların yalnızca ÖSYM takvimini değil, kendi eğitim kurumlarının duyurularını da kontrol etmesi gerekiyor.
HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR, NE ZAMAN?
Hafta sonunun asıl sınav gündemini ise KPSS Lisans sınavı oluşturuyor.
ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül Pazar günü düzenlenecek.
Adayların sınav binalarına giriş işlemlerinde de ÖSYM tarafından belirlenen kurallara uyması gerekiyor.
KPSS LİSANS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SINAVI SAAT KAÇTA?
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Toplam 120 sorunun yer aldığı oturumda adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.
Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için sınav merkezlerinde erken bulunmaları önem taşıyor.
KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?
KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.
ÖSYM takvimine göre Alan Bilgisi sınavlarının ilk iki oturumu 12 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Sabah oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, öğleden sonraki oturumda ise Hukuk, İktisat ve Maliye testleri uygulanacak.
13 Eylül Pazar günü yapılacak üçüncü oturumda ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri yer alacak.
KPSS LİSANS SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
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