HAFTANIN İLK KAZANANI AÇIKLANDI! Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin birinci oldu? 2 Kasım 2026 Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu
Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk gününde birincilik mücadelesi yaşandı. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü ekrana gelen bölümde Cemile, Tuğba, Yeşim ve Öykü, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayıp kayınvalidelerden yüksek puan toplamak için tezgah başına geçti. Hazırlanan tabakların değerlendirilmesiyle birlikte gelinler arasındaki puan rekabeti de sonuçlandı. Haftaya avantajlı bir başlangıç yapmak isteyen yarışmacıların aldığı puanlar ve günün kazananı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta 2 Kasım 2026 Pazartesi günü kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı? İşte 2 Kasım Gelinim Mutfakta puan tablosu ve yarışmanın son bölümüne ilişkin merak edilenler...
Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni haftanın başlamasıyla birlikte mutfaktaki rekabet yeniden kızıştı. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümde Cemile, Tuğba, Yeşim ve Öykü, haftanın ilk birinciliğini elde etmek için tüm hünerlerini ortaya koydu. Gelinlerin hazırladığı yemekler kayınvalidelerin beğenisine sunulurken, verilen puanlar günün sıralamasını belirledi. Haftaya yüksek puanla başlamak isteyen yarışmacılar arasındaki mücadele, programı takip edenlerin de ilgisini çekti. Peki, Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu? Hangi gelin en yüksek puanı topladı, çeyrek altını kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 2 Kasım 2026 Pazartesi puan durumu, günün kazananı ve son bölümde yaşananlar...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da 2 Kasım bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 2 KASIM 2026 PUAN DURUMU
Tuğba: 17 puan
Öykü: 15 puan
Cemile: 13 puan
Yeşim: 12 puan