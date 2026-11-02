HAFTANIN İLK KAZANANI AÇIKLANDI! Bugün Gelinim Mutfakta hangi gelin birinci oldu? 2 Kasım 2026 Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni haftanın başlamasıyla birlikte mutfaktaki rekabet yeniden kızıştı. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümde Cemile, Tuğba, Yeşim ve Öykü, haftanın ilk birinciliğini elde etmek için tüm hünerlerini ortaya koydu. Gelinlerin hazırladığı yemekler kayınvalidelerin beğenisine sunulurken, verilen puanlar günün sıralamasını belirledi. Haftaya yüksek puanla başlamak isteyen yarışmacılar arasındaki mücadele, programı takip edenlerin de ilgisini çekti. Peki, Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu? Hangi gelin en yüksek puanı topladı, çeyrek altını kim kazandı? İşte Gelinim Mutfakta 2 Kasım 2026 Pazartesi puan durumu, günün kazananı ve son bölümde yaşananlar...