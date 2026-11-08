İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 8 KASIM 2026 | İSKİ açıkladı: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSTANBUL'DA EN DOLU BARAJ HANGİSİ?

İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'da doluluk oranı en yüksek baraj Darlık oldu. Darlık Barajı'nda doluluk yüzde 95,41'e ulaştı. Istrancalar Barajı yüzde 94,28 ile ikinci sırada yer alırken Ömerli Barajı'nda doluluk yüzde 83,36 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DA EN BOŞ BARAJ HANGİSİ?

İstanbul'da doluluk oranı en düşük baraj Pabuçdere Barajı oldu. Pabuçdere'de doluluk yüzde 7,77 olarak kaydedildi. Kazandere Barajı ise yüzde 11,89 doluluk oranıyla en düşük seviyedeki ikinci baraj olarak sıralandı.