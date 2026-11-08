İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 8 KASIM 2026 | İSKİ açıkladı: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranları, son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından yeniden gündemde. İSKİ'nin 8 Kasım 2026 tarihli verileriyle birlikte Ömerli, Darlık, Terkos ve diğer barajlardaki son durum belli oldu. Peki, Peki, 8 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu? İşte, 8 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum…
İstanbul'un içme suyu kaynaklarında son durum, sonbahar yağışlarının ardından yakından takip ediliyor. Kentin su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranları, İSKİ tarafından günlük olarak açıklanıyor. Son ölçümler, barajlar arasındaki doluluk farkını da ortaya koydu. İşte, İSKİ güncel baraj doluluk verileri...
8 KASIM 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 8 Kasım 2026 tarihli verilere göre, İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 61,96 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin 8 Kasım 2026 tarihli ölçümlerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle:
İSTANBUL'DA EN DOLU BARAJ HANGİSİ?
İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'da doluluk oranı en yüksek baraj Darlık oldu. Darlık Barajı'nda doluluk yüzde 95,41'e ulaştı. Istrancalar Barajı yüzde 94,28 ile ikinci sırada yer alırken Ömerli Barajı'nda doluluk yüzde 83,36 olarak ölçüldü.
İSTANBUL'DA EN BOŞ BARAJ HANGİSİ?
İstanbul'da doluluk oranı en düşük baraj Pabuçdere Barajı oldu. Pabuçdere'de doluluk yüzde 7,77 olarak kaydedildi. Kazandere Barajı ise yüzde 11,89 doluluk oranıyla en düşük seviyedeki ikinci baraj olarak sıralandı.