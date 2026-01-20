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        Haberler Bilgi Ekonomi İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı? 2026 1,20 faizli konut kredisi şartları ve ödeme planı

        İlk Evim Konut Kredisi başvuruları başladı mı? 2026 1,20 faizli konut kredisi şartları ve ödeme planı

        İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gözü, uygun faizli konut kredisi için yapılacak yeni açıklamalara çevrildi. Kamuoyunda "İlk Evim Konut Kredisi" olarak adlandırılan yeni destek modeliyle ilgili beklentiler sürerken, kredi faiz oranı, vade ve başvuru şartları merak ediliyor. Peki İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, 1,20 faizli konut kredisi ödeme planı nasıl olacak? İşte 2026 İlk Evim Konut Kredisi başvuru takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 12:35 Güncelleme:
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        İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için uygun koşullu konut kredisi beklentisi 2026 yılında da gündemdeki yerini koruyor. Özellikle yüksek konut fiyatları ve kredi maliyetleri nedeniyle yeni bir finansman modelinin açıklanması bekleniyor. Kamuoyunda İlk Evim Konut Kredisi olarak anılan destek paketinin faiz oranı ve vade seçenekleri henüz kesinleşmiş değil. Peki İlk Evim Konut Kredisi ne zaman açıklanacak ve başvuru şartları belli oldu mu? İşte detaylar...

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        İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

        2026 yılı itibarıyla kamuoyunda yüzde 1,20 faiz oranıyla gündeme gelen yeni İlk Evim Konut Kredisi için resmi başvuru süreci henüz başlamadı. Kampanyanın kesin başvuru tarihi, kredi limiti ve uygulama koşulları ilgili kurumlar tarafından açıklanmış değil.

        İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşların, yeni kredi paketinin resmi olarak duyurulmasını beklemesi gerekiyor. Başvuru ekranı ve yetkili bankalar konusunda yapılacak açıklamalar, kampanyanın yürürlüğe girmesiyle netleşecek.

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        İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

        Yeni kamu destekli İlk Evim Konut Kredisi için kesin başvuru şartları henüz açıklanmadı. Kamuoyunda ilk kez ev alacak vatandaşlara yönelik bir finansman modeli konuşulurken, aşağıdaki kriterler gündeme gelebilecek şartlar arasında değerlendiriliyor:

        Başvuru sahibinin daha önce konut sahibi olmaması.

        Gelir durumunun belirlenen kriterlere uygun olması.

        Satın alınacak konutun kampanya kapsamında belirlenen şartları karşılaması.

        Kredi başvurusunda bankanın değerlendirme kriterlerinin sağlanması.

        Bu maddeler yeni kampanyanın kesinleşmiş şartları değildir. Nihai kriterler, resmi başvuru duyurusuyla birlikte netleşecek.

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        İLK EVİM KONUT KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

        Kamuoyunda gündeme gelen yeni kredi modelinin ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik olması bekleniyor. Ancak başvuru hakkı, gelir sınırı, konut sahipliği kriteri ve yaş koşulu gibi ayrıntılar henüz kesinleşmedi.

        Vatandaşların kendi adına, eşine veya çocuklarına ait konut bulunup bulunmaması gibi kriterlerin nasıl değerlendirileceği, resmi düzenlemenin açıklanmasıyla belli olacak.

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        İLK EVİM KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        İlk Evim Konut Kredisi için kamuoyunda yüzde 1,20 faiz ve 180 aya kadar vade üzerinden çeşitli ödeme hesaplamaları yapılıyor. Fakat resmi faiz oranı ve kredi limiti açıklanmadığı için kesin taksit tutarı hesaplamak mümkün değil.

        Ödeme planında kredi miktarı, vade, faiz oranı ve bankanın uyguladığı masraflar belirleyici olacak. Kampanya açıklanırsa aylık taksit, toplam geri ödeme ve peşinat seçenekleri üzerinden ayrıntılı hesaplama yapılabilecek.

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        İLK EVİM KONUT KREDİSİ HANGİ BANKALAR VERECEK?

        Yeni kamu destekli İlk Evim Konut Kredisi için hangi bankaların kredi sağlayacağına ilişkin kesin bir resmi liste açıklanmadı. Kamuoyundaki beklentilerde kamu bankaları üzerinden finansman sağlanması gündeme gelse de bu konuda nihai karar duyurulmuş değil.

        Vatandaşların kampanya yürürlüğe girdiğinde yetkili bankalar ve başvuru kanallarıyla ilgili resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

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