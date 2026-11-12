İngiltere - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uluslar Ligi İngiltere - Hırvatistan maçı canlı izle ekranı
UEFA Uluslar Ligi'nde futbolseverleri Avrupa futbolunun iki güçlü ekibi İngiltere ve Hırvatistan karşı karşıya getirecek. A Ligi 3. Grup'ta oynanacak mücadelede İngiltere, sahasında Hırvatistan'ı konuk edecek. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, taraftarı önünde kazanarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Hırvatistan ise zorlu deplasmanda alacağı puanlarla yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Peki, İngiltere-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İngiltere-Hırvatistan maçı canlı izle ekranı ve maç saati...
İngiltere ile Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nin kritik karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler İngiltere - Hırvatistan maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisini araştırıyor. Peki, İngiltere-Hırvatistan karşılaşması hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın başlama saati ve canlı yayın detayları...
İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere-Hırvatistan karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 22.45'te oynanacak.
İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi karşılaşması A2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İNGİLTERE-HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE
İngiltere-Hırvatistan maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı yayıncı kuruluş A2 üzerinden takip edebilecek. Maç öncesi gelişmeler, ilk 11'ler, karşılaşma sırasında yaşanan önemli pozisyonlar ve maç sonucu da futbol gündeminde yakından izlenecek.
İNGİLTERE SON MAÇTA HIRVATİSTAN'I 7-0 MAĞLUP ETMİŞTİ
İki takım arasında oynanan önceki karşılaşmada İngiltere, Hırvatistan karşısında tarihi bir galibiyet elde etmişti. Rijeka'da oynanan mücadeleyi İngilizler 7-0 kazanmıştı.
Wembley'deki rövanşta Hırvatistan'ın nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken İngiltere ise sahasında bir kez daha kazanarak üstünlüğünü sürdürmek istiyor.