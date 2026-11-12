İngiltere ile Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nin kritik karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler İngiltere - Hırvatistan maçının başlama saati ve canlı yayın bilgisini araştırıyor. Peki, İngiltere-Hırvatistan karşılaşması hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın başlama saati ve canlı yayın detayları...