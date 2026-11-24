İSTANBUL'DA EN DOLU VE EN BOŞ BARAJ HANGİSİ?

İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'da en yüksek doluluk oranına sahip baraj yüzde 89,64 ile Darlık oldu. Darlık Barajı'nı yüzde 78,67 ile Ömerli, yüzde 72,02 ile Alibey Barajı takip etti.

En düşük doluluk oranı ise yüzde 7,21 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Pabuçdere'nin ardından yüzde 12,35 ile Kazandere Barajı geldi.