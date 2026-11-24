İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 24 KASIM 2026: En dolu ve en boş baraj belli oldu! İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç, su seviyesi yükseldi mi?
İSKİ baraj doluluk oranları 24 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'da etkili olan yağışların ardından merak konusu oldu. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı, kasım ayının ilk yarısında yaşanan yükselişin ardından son günlerde hafif geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 60'ın üzerinde ölçülürken bazı barajlardaki düşük su seviyesi dikkat çekti. Peki, bugün İstanbul barajları yüzde kaç dolu, doluluk oranı arttı mı, azaldı mı? İşte 24 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları ve Ömerli, Terkos, Darlık, Alibey ve Büyükçekmece barajlarında son durum…
24 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranları, megakentte etkili olan yağışlı hava sebebiyle araştırılmaya başlandı. Kasım ayının ilk yarısında yükselişe geçen doluluk oranları, son günlerde sınırlı bir düşüş gösterdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan veriler, kentteki su rezervlerinin son durumunu ortaya koydu. Son ölçümde İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 60,56 olarak kaydedildi. Darlık Barajı en yüksek doluluk oranına sahip olurken Pabuçdere ve Kazandere barajlarındaki su seviyeleri diğer barajların gerisinde kaldı. Peki, güncel İSKİ verileri ile İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İşte 24 Kasım İSKİ baraj doluluk oranları…
24 KASIM 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
24 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından henüz açıklanmadı.
Kurumun 23 Kasım Pazartesi günü paylaştığı son verilere göre İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 60,56 olarak kaydedildi. Bir önceki gün yüzde 60,76 olan doluluk oranı, 0,20 puan geriledi.
İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI ARTTI MI, AZALDI MI?
İstanbul barajlarında kasım ayının ilk günlerinde yaşanan yükseliş, ayın ikinci yarısında yerini kademeli düşüşe bıraktı.
İSKİ verilerine göre 10 Kasım'da yüzde 61,81 olarak ölçülen genel doluluk oranı, 18 Kasım'da yüzde 60,96'ya, 22 Kasım'da yüzde 60,76'ya ve 23 Kasım'da yüzde 60,56'ya geriledi.
Böylece 10-23 Kasım tarihleri arasında barajların ortalama doluluk oranında 1,25 puanlık azalma yaşandı.
İSTANBUL'DA EN DOLU VE EN BOŞ BARAJ HANGİSİ?
İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'da en yüksek doluluk oranına sahip baraj yüzde 89,64 ile Darlık oldu. Darlık Barajı'nı yüzde 78,67 ile Ömerli, yüzde 72,02 ile Alibey Barajı takip etti.
En düşük doluluk oranı ise yüzde 7,21 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Pabuçdere'nin ardından yüzde 12,35 ile Kazandere Barajı geldi.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI: HANGİ BARAJ YÜZDE KAÇ DOLU?
İSKİ'nin 23 Kasım 2026 tarihli son ölçümüne göre İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranları şöyle:
Darlık Barajı: Yüzde 89,64
Ömerli Barajı: Yüzde 78,67
Alibey Barajı: Yüzde 72,02
Elmalı Barajı: Yüzde 68,17
Terkos Barajı: Yüzde 54,56
Sazlıdere Barajı: Yüzde 45,28
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 42,72
Istrancalar Barajı: Yüzde 40,57
Kazandere Barajı: Yüzde 12,35
Pabuçdere Barajı: Yüzde 7,21