İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI: 11 Kasım 2026 İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç oldu?

İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkisini gösteren yağışlı havanın ardından gözler yeniden barajlardaki su seviyelerine çevrildi. Kentin su rezervlerinde yaşanan değişim yakından izlenirken, İSKİ’nin günlük olarak yayımladığı doluluk verileri de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının son durumu merak edilirken, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul genelindeki barajların doluluk oranları da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Peki, bugün barajlarda doluluk seviyesi yüzde kaç olarak ölçüldü? İşte İSKİ’nin açıkladığı güncel veriler...