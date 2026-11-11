İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI: 11 Kasım 2026 İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç oldu?
Geçtiğimiz günlerde İstanbul genelinde etkili olan yağışların ardından kentin su kaynaklarındaki doluluk oranları yeniden gündeme geldi. İstanbullular barajlardaki güncel seviyeleri yakından takip ederken gözler İSKİ tarafından açıklanan son verilere çevrildi. İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki doluluk oranları merak konusu oldu. Peki, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ'nin paylaştığı son veriler doğrultusunda barajların güncel durumu...
İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkisini gösteren yağışlı havanın ardından gözler yeniden barajlardaki su seviyelerine çevrildi. Kentin su rezervlerinde yaşanan değişim yakından izlenirken, İSKİ’nin günlük olarak yayımladığı doluluk verileri de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının son durumu merak edilirken, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul genelindeki barajların doluluk oranları da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Peki, bugün barajlarda doluluk seviyesi yüzde kaç olarak ölçüldü? İşte İSKİ’nin açıkladığı güncel veriler...
İSKİ 11 KASIM 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 61,64 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 82,54
Darlık Barajı: yüzde 93,30
Elmalı Barajı: yüzde 70,42
Terkos Barajı: yüzde 52,16
Alibey Barajı: yüzde 78,68
Büyükçekmece Barajı: yüzde 41,35
Sazlıdere Barajı: yüzde 43,31
Istrancalar Barajı: yüzde 73,15
Kazandere Barajı: yüzde 11,47
Pabuçdere Barajı: yüzde 7,24