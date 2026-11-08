KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? 1999-2008 arası sigortalılara yeni düzenleme çıkacak mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

Düzenlemede dikkat çeken başlıklardan biri de esnaf ve memurların prim gün sayısıyla ilgili değişiklik. Buna göre emeklilik için gereken prim ödeme gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi öngörülüyor. Söz konusu değişiklik, teklifin kabul edilmesi halinde ilgili çalışan gruplarının emeklilik koşullarını etkileyebilecek.