KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? 1999-2008 arası sigortalılara yeni düzenleme çıkacak mı, ne zaman yürürlüğe girecek?
Kademeli emeklilik beklentisinde gözler Ankara'dan gelecek açıklamalara çevrildi. EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışan, TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 1999-2008 arası sigortalılar için emeklilik şartları değişecek mi? İşte, 2026 kademeli emeklilikte son durum…
Kademeli emeklilik düzenlemesi, EYT kapsamına giremeyen milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrasında olan vatandaşlar, emeklilik için gereken yaş ve prim günü şartlarının yeniden düzenlenmesini bekliyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın TBMM'ye sunduğu kanun teklifiyle yeniden gündeme gelen düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmadığı ve 1999-2008 arası sigortalıları kapsayıp kapsamayacağı merak ediliyor. İşte, 2026 Kademeli emeklilik son durum…
KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Kademeli emeklilik düzenlemesi henüz TBMM'den geçmedi ve yürürlüğe girmedi. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında konuya ilişkin talepler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine iletildi. EMADDER yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile de görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede kademeli emeklilik beklentilerinin ve çözüm önerilerinin Bakanlık yetkililerine aktarıldığı bildirildi. Ancak gerçekleştirilen temaslar, düzenlemenin kabul edildiği veya uygulamaya alınacağı anlamına gelmiyor. Konuyla ilgili yürürlüğe girmiş yeni bir yasal düzenleme bulunmuyor.
1999-2008 ARASI SİGORTALILARA KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?
Kademeli emeklilik taleplerinin merkezinde, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar bulunuyor. EYT düzenlemesinin dışında kalan bu kesim, sigorta başlangıç tarihine göre değişen yaş ve prim şartlarının yeniden ele alınmasını talep ediyor.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi de bu beklentiyi yeniden gündeme taşıdı. Teklifte, belirtilen tarihler arasında sigortalı olanlara kademeli emeklilik hakkı tanınması öngörülüyor. Ancak teklifin yasalaşması için TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK TEKLİFİNDE NELER YER ALIYOR?
Cevdet Akay'ın sunduğu kanun teklifinde, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 arasında sigorta girişi bulunan vatandaşların emeklilik koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor. Teklif, EYT kapsamına giremeyen çalışanların emeklilik şartları arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik öneriler içeriyor.
Düzenlemede dikkat çeken başlıklardan biri de esnaf ve memurların prim gün sayısıyla ilgili değişiklik. Buna göre emeklilik için gereken prim ödeme gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi öngörülüyor. Söz konusu değişiklik, teklifin kabul edilmesi halinde ilgili çalışan gruplarının emeklilik koşullarını etkileyebilecek.
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Kademeli emekliliğin yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin açıklanmış resmi bir takvim bulunmuyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması, komisyon ve Genel Kurul aşamalarındaki sürecin tamamlanmasına bağlı.
Bu nedenle 1999-2008 arası sigorta girişi bulunan vatandaşlar için şu an itibarıyla kesinleşmiş yeni bir emeklilik yaşı, prim günü veya yürürlük tarihi açıklanmış değil. Düzenlemeye ilişkin gelişmeler, TBMM ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek.