Kademeli emeklilik beklentisi özellikle EYT kapsamına giremeyen 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar arasında yakından takip ediliyor. Mevcut sistemde emeklilik koşulları kişinin sigorta başlangıç tarihine, sigortalılık statüsüne, yaşına ve prim gününe göre belirlenmeye devam ediyor. TBMM'de kademeli emeklilik taleplerine ilişkin kanun teklifleri ve soru önergeleri bulunuyor ancak bunlar henüz yeni bir emeklilik hakkı doğuran yasaya dönüşmüş değil. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak ve 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? İşte kademeli emeklilik hakkında merak edilen güncel bilgiler...