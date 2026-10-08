Kademeli emeklilik tablosu 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik kimleri kapsıyor, şartları neler?
Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri, EYT düzenlemesinin ardından emeklilik yaşını bekleyen milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunanlar, işe giriş tarihine göre emeklilik yaşının ve prim şartlarının yeniden belirlenmesini talep ediyor. 2026 yılında TBMM'ye kademeli emeklilik konusunda çeşitli kanun teklifleri ve soru önergeleri sunulurken henüz yürürlüğe girmiş yeni bir düzenleme bulunmuyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, 1999-2008 arası sigorta girişi olanlar erken emekli olabilecek mi? İşte 2026 kademeli emeklilik tablosu...
Kademeli emeklilik beklentisi özellikle EYT kapsamına giremeyen 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar arasında yakından takip ediliyor. Mevcut sistemde emeklilik koşulları kişinin sigorta başlangıç tarihine, sigortalılık statüsüne, yaşına ve prim gününe göre belirlenmeye devam ediyor. TBMM'de kademeli emeklilik taleplerine ilişkin kanun teklifleri ve soru önergeleri bulunuyor ancak bunlar henüz yeni bir emeklilik hakkı doğuran yasaya dönüşmüş değil. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak ve 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak? İşte kademeli emeklilik hakkında merak edilen güncel bilgiler...
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKTI MI?
Kademeli emeklilik henüz yasalaşmadı. 2026 yılında TBMM'ye sunulan çeşitli teklifler ve soru önergeleri bulunmasına rağmen, kademeli emeklilik hakkı getiren yeni bir kanun yürürlüğe girmiş değil. Dolayısıyla mevcut emeklilik şartları şu an için değişmiş durumda bulunmuyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS’E GELDİ Mİ?
Kademeli emeklilik talepleri TBMM gündeminde farklı kanun teklifleri ve soru önergeleriyle yer alıyor. Son olarak 4 Eylül 2026 tarihinde verilen 7/48458 esas numaralı yazılı soru önergesinin konusu doğrudan kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması talebi oldu. Önerge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle verilirken TBMM kayıtlarında cevaplanma sürecinin devam ettiği görülüyor.
1999-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK MI?
Kademeli emeklilik taleplerinin merkezinde 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar yer alıyor. Özellikle 2000-2008 arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlar, işe giriş tarihine göre yaş ve prim şartlarının kademeli şekilde uygulanmasını bekliyor. Ancak yeni bir kanun yürürlüğe girmediği için bu grup için 2026 yılı itibarıyla kesinleşmiş yeni bir kademeli emeklilik tablosu bulunmuyor. Sosyal medyada paylaşılan yaş ve prim tablolarının bu nedenle yürürlükteki resmi emeklilik şartları olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Şu an yürürlükte olan mevzuatta kademeli emeklilik adıyla yeni bir yaş ve prim tablosu bulunmuyor. Mevcut emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihi ve sigortalılık statüsüne göre uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir kademeli emeklilik yasası kabul edilmesi halinde yaş, prim günü ve sigorta başlangıç tarihine ilişkin koşulların kanunla açık şekilde belirlenmesi gerekecek. Bu nedenle internet ortamında yer alan farklı kademeli emeklilik tablolarının kesinleşmiş düzenleme gibi değerlendirilmemesi gerekiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emekliliğin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin açıklanmış resmi bir tarih bulunmuyor. Bir düzenlemenin yürürlüğe girmesi için kanun teklifinin TBMM'deki yasama sürecinden geçmesi, kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu nedenle Meclis'e sunulan teklifler ve yapılan soru önergeleri, tek başına kademeli emekliliğin çıktığı anlamına gelmiyor. 4 Eylül 2026 tarihli soru önergesinin cevap süreci de TBMM kayıtlarında devam ediyor.