Kademeli emeklilik konusunda yeni bir düzenleme bekleyen çalışanlar, hükümetten ve TBMM'den gelecek açıklamalara odaklandı. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar, EYT düzenlemesinden yararlanamadıkları için emeklilik yaşı ve prim şartlarının yeniden ele alınmasını istiyor. Meclis gündeminde bu konuda çeşitli kanun teklifleri ve soru önergeleri bulunsa da yeni bir kademeli emeklilik yasası yürürlüğe girmiş değil. Bu nedenle 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar için mevcut mevzuat uygulanıyor. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, erken emeklilik için yaş ve prim şartları neler? İşte 2026 kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri...