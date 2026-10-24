Kademeli emeklilik şartları 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik şartları neler?
Kademeli emeklilik düzenlemesi, EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. 2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunan vatandaşlar, erken emeklilik şartlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Emeklilik yaşının düşürülmesi ve prim günlerinin yeniden belirlenmesi talepleri yakından takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifleri de kademeli emeklilik beklentisini gündemde tutuyor. Mevcut emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihi ve sigortalılık statüsüne göre uygulanmaya devam ediyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar erken emekli olacak mı, kademeli emeklilik şartları neler? İşte kademeli emeklilikte son durum ve erken emeklilik şartları...
Kademeli emeklilik konusunda yeni bir düzenleme bekleyen çalışanlar, hükümetten ve TBMM'den gelecek açıklamalara odaklandı. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar, EYT düzenlemesinden yararlanamadıkları için emeklilik yaşı ve prim şartlarının yeniden ele alınmasını istiyor. Meclis gündeminde bu konuda çeşitli kanun teklifleri ve soru önergeleri bulunsa da yeni bir kademeli emeklilik yasası yürürlüğe girmiş değil. Bu nedenle 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar için mevcut mevzuat uygulanıyor. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, erken emeklilik için yaş ve prim şartları neler? İşte 2026 kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri...
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Kademeli emeklilik hakkı getiren yeni bir düzenleme yasalaşmış değil. TBMM'ye sunulan teklifler, tek başına yeni bir emeklilik hakkı oluşturmuyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için teklifin Meclis'te kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Kademeli emekliliğin çıkacağı tarih konusunda kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.
2000-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR ERKEN EMEKLİ OLACAK MI?
2000-2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar için yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesi yürürlükte bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu gruptaki çalışanların emeklilik koşulları mevcut sosyal güvenlik mevzuatına göre belirleniyor. Yeni bir yasa çıkarılması durumunda hangi sigorta başlangıç tarihlerinin kapsama alınacağı, yaş ve prim şartlarının nasıl değişeceği kanun metniyle netleşecek.
2000-2008 SSK GİRİŞLİLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Mevcut mevzuata göre 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez 4A (SSK) kapsamında sigortalı olanlar için genel emeklilik koşulları şöyle:
Normal emeklilik: Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7.000 prim günü.
Kısmi emeklilik: Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartıyla birlikte 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4.500 prim günü.
Bu şartlar genel çerçeveyi gösteriyor. Kişinin sigorta başlangıç tarihi, primleri ve hizmet kayıtları emeklilik hesabında dikkate alınmalı. Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki çalışanların şartları farklılık gösterebilir.
2008 SONRASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI
1 Mayıs 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar için farklı prim koşulları uygulanıyor. 4A (SSK) kapsamında normal emeklilik için temel prim şartı 7.200 gün olarak belirlenirken yaş koşulu, primlerin tamamlandığı tarihe göre kademeli olarak artabiliyor. Bu grupta kısmi emeklilik için de ayrı koşullar bulunuyor. Kişisel emeklilik tarihini öğrenmek isteyenlerin SGK hizmet dökümü ve prim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU AÇIKLANDI MI?
2026 yılı için yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin resmî yaş ve prim tablosu açıklanmış değil. İnternette yayımlanan ve 2000, 2001, 2002 ve sonraki yıllarda sigortalı olanlara farklı emeklilik yaşları gösteren tablolar, kanunlaşmadıkları sürece geçerli emeklilik şartları olarak değerlendirilemez. Yeni bir düzenleme yapılması halinde kapsama girecek sigortalılar ile yaş ve prim koşulları resmî kanun metniyle belli olacak.
Mevcut emeklilik şartları için SGK'nın 4A kapsamındaki emeklilik bilgilendirmesi ve emeklilik hesaplama uygulaması kullanılabilir.