KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026 | Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis’e geldi mi ve şartları neler?

SGK'nın mevcut uygulamasına göre 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez 4/a kapsamında sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmak ve 7.000 prim günü ödemek şartıyla emekli olabiliyor. Alternatif olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş, 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4.500 prim günü şartları uygulanıyor.

30 Nisan 2008 sonrasında ilk kez hizmet akdiyle çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri geçerli oluyor.