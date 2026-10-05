KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026 | Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis’e geldi mi ve şartları neler?
Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan çalışanların gündeminde yer alıyor. EYT düzenlemesinin dışında kalan çalışanlar, kademeli emeklilik talebine ilişkin TBMM'deki gelişmeleri ve yaş ile prim gününe yönelik beklentileri yakından takip ediyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları neler? İşte, 2026 kademeli emeklilik tablosunda son durum…
Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin beklenti sürerken, gözler yeni bir yasal adım gelip gelmeyeceğine çevrildi. Mevcut emeklilik sistemindeki koşullar nedeniyle düzenleme talep eden çalışanlar, önümüzdeki dönemde Meclis gündeminde bu konuda bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağını takip ediyor. Kademeli emekliliğe ilişkin yeni bir teklif veya düzenleme yapılması halinde emeklilik hesabında yaş ve prim şartlarının nasıl değişeceği de gündeme gelecek. Peki, Kademeli emeklilik Meclis’e gelecek mi? İşte, 2026 Kademeli emeklilik şartlarına ilişkin son dakika gelişmeleri…
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Kademeli emeklilik konusunda 2026 yılında TBMM’ye yeni soru önergeleri sunuldu. 30 Ocak 2026 tarihli 7/39694 esas numaralı önergede, 8 Eylül 1999 tarihi sonrasında işe başlayanlara kademeli emeklilik hakkı tanınması talep edildi. Önerge, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 29 Haziran 2026’da cevaplandı.
3 Haziran 2026 tarihinde verilen 7/45214 esas numaralı soru önergesinde de kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması yönündeki talepler gündeme geldi. Bu önerge 17 Ağustos 2026’da cevaplandı.
25 Haziran 2026 tarihli 7/46181 esas numaralı başka bir soru önergesinde ise 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlara kademeli emeklilik hakkı tanınması talep edildi. TBMM kayıtlarında bu önergenin henüz cevaplanmadığı görülüyor.
Soru önergelerinin Meclis kayıtlarında yer alması, kademeli emeklilik düzenlemesinin yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor. Yeni bir emeklilik hakkı için kanuni düzenleme yapılması gerekiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?
Kademeli emeklilik talebi, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan ve mevcut EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanları ilgilendiriyor.
SGK'nın mevcut uygulamasına göre 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez 4/a kapsamında sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmak ve 7.000 prim günü ödemek şartıyla emekli olabiliyor. Alternatif olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş, 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4.500 prim günü şartları uygulanıyor.
30 Nisan 2008 sonrasında ilk kez hizmet akdiyle çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri geçerli oluyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK YAŞ VE PRİM ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Kademeli emeklilik için 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunanlara uygulanacak yeni bir resmi yaş ve prim tablosu bulunmuyor.
İnternette farklı yaş ve prim günlerini gösteren tablolar paylaşılıyor. Ancak bu tablolar yürürlükteki resmi emeklilik şartlarını göstermiyor. Kademeli emeklilik konusunda yeni bir yasal düzenleme yapılması halinde uygulanacak yaş, prim günü ve diğer koşullar kanunla belirlenecek.
Bu nedenle sosyal medya ve internet sitelerinde paylaşılan kademeli emeklilik tablolarının mevcut emeklilik şartları olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emekliliğin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. 2026 yılında TBMM’ye soru önergeleri sunulmuş olması, düzenlemenin çıkacağı anlamına gelmiyor.
Mevcut durumda kademeli emeklilik için yürürlüğe girmiş yeni bir kanun bulunmadığından, yaş ve prim şartlarında da yeni bir değişiklik yapılmış değil. Düzenlemeye ilişkin gelişmeler TBMM kayıtları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi açıklamaları üzerinden takip edilebilir.