ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Kademeli emeklilik henüz yürürlükte olmadığı için erken emeklilik konusunda mevcut mevzuattaki özel düzenlemeler önem taşıyor. Sigortalının ilk işe giriş tarihi, 4A, 4B veya 4C kapsamındaki çalışma durumu, prim gün sayısı ve yaş şartı emeklilik tarihinin belirlenmesinde etkili oluyor.

Bunun yanında bazı özel durumlarda mevcut mevzuat kapsamında daha erken emeklilik imkanları bulunabiliyor. Ancak kişinin hangi şartlarla emekli olabileceği, kendi sigorta başlangıcı ve hizmet dökümüne göre değişiyor.