KADEMELİ ERKEN EMEKLİLİK MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? 2026 Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları ne?
EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışanın gündeminde bu kez kademeli emeklilik yer alıyor. Özellikle 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan kişiler, yaş ve prim şartlarında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını yakından takip ediyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifleri ve kamuoyunda gündeme gelen açıklamalar, "Kademeli emeklilik çıkacak mı?", "2000 sonrası sigortalılar için erken emeklilik gelecek mi?" sorularını yeniden öne çıkardı. Peki mevcut süreçte resmi durum ne? Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin son gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar haberimizde...
Erken emeklilik beklentisi taşıyan milyonlarca sigortalının gözü yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar, kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Kamuoyunda sıkça gündeme gelen yasa teklifleri ve olası düzenlemeler nedeniyle "Kademeli emeklilik son durum", "Yeni emeklilik yasası çıktı mı?", "TBMM'de kademeli emeklilik görüşülecek mi?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki kademeli emeklilik için resmi bir çalışma bulunuyor mu? İşte son durum ve öne çıkan detaylar...
KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
1999 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK KAPSAMI NEDİR?
Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.