KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 2026 | Kış lastiği zorunluluğu başladı mı, ne zaman başlıyor? Hangi araçlarda zorunlu, cezası ne kadar?
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte 2026 kış lastiği uygulamasının başlangıç tarihi ve kapsamı merak konusu oldu. Ticari araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlulukta geri sayım sürerken, hususi otomobillerin durumu ve lastik değiştirmeyenlere uygulanacak ceza da araştırılıyor. Peki, Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? İşte, 2026 Kış lastiği takmama cezası…
Kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışlı havaların etkisini artırmasıyla birlikte sürücüler, araçlarında kış lastiği bulundurmanın zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsayan uygulamanın başlangıç tarihi 15 Kasım olarak belirlenirken, sürücülerin lastik değişimlerini bu tarihten önce tamamlaması gerekiyor. Peki, Kış lastiği zorunluluğu başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte, 2026 Kış lastiği zorunluluğunda son durum…
2026 KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 yılında zorunlu kış lastiği uygulaması, 15 Kasım Pazar günü başlayacak. Şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için geçerli olacak uygulama, 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek.
Sürücülerin uygulama başlamadan önce lastik değişimlerini tamamlaması ve araçlarının kış şartlarına uygunluğunu kontrol ettirmesi gerekiyor.
KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanılması zorunlu tutuluyor.
Hususi otomobiller için ülke genelinde genel bir kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Ancak karlı, buzlu ve yağışlı yollarda güvenli sürüş için özel araçlarda da kış lastiği kullanılması öneriliyor. Ayrıca valilikler, hava ve yol koşullarına göre il sınırları içerisinde uygulamanın kapsamını genişletebiliyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Zorunlu olduğu halde aracına kış lastiği taktırmayan ticari araç işletmelerine idari para cezası uygulanıyor. 2026 yılı için kış lastiği takmama cezası 6 bin lira olarak belirtiliyor.
Sürücülerin cezai yaptırımla karşılaşmamak için belirlenen tarihten önce lastik değişimini tamamlaması gerekiyor.
KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
Kış lastiği sezonunun yaklaşmasıyla birlikte lastik değişim servislerinde de hareketlilik yaşanıyor. Jant ölçüsüne göre değişen sökme-takma ücretleri 1.500 liradan başlıyor.
Paylaşılan fiyat tarifesine göre 13, 14 ve 15 inç jantlarda lastik değiştirme ücreti 1.500 lira, 16 ve 17 inç jantlarda 1.750 lira, 18 inç jantlarda 2.000 lira, 19 inç jantlarda 2.250 lira, 20 inç jantlarda 2.500 lira, 21 inç jantlarda ise 3.000 lira seviyesinde bulunuyor.
Lastik oteli hizmeti için alınan ücret de dört lastiğin değiştirilmesi karşılığında talep edilen ücretle aynı düzeyde uygulanıyor.