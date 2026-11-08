KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 2026 | Kış lastiği zorunluluğu başladı mı, ne zaman başlıyor? Hangi araçlarda zorunlu, cezası ne kadar?

Hususi otomobiller için ülke genelinde genel bir kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Ancak karlı, buzlu ve yağışlı yollarda güvenli sürüş için özel araçlarda da kış lastiği kullanılması öneriliyor. Ayrıca valilikler, hava ve yol koşullarına göre il sınırları içerisinde uygulamanın kapsamını genişletebiliyor.