KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI TARİHLERİ 2026: Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Hangi araçlar kış lastiği takacak?

Kış mevsimi öncesinde araç sahipleri için lastik değiştirme dönemi yaklaşıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle kar, buzlanma ve yağışlı havalarda yol tutuşunu artıran kış lastiklerinin ne zaman zorunlu hale geleceği merak ediliyor. Sürücüler, uygulamanın başlayacağı tarihi ve hangi araçların bu kurala uyması gerektiğini araştırırken kış lastiği kullanmayanlara uygulanacak cezalar da gündeme geldi. Peki, 2026 yılında zorunlu kış lastiği uygulaması hangi tarihte başlayacak? Kış lastiği takma zorunluluğu kimleri kapsıyor, özel araçlarda kış lastiği şart mı? İşte sürücülerin bilmesi gereken ayrıntılar...