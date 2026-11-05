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        Haberler Bilgi KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI TARİHLERİ 2026: Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Hangi araçlar kış lastiği takacak?

        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI TARİHLERİ 2026: Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Hangi araçlar kış lastiği takacak?

        Havaların soğuması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sürücüler, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Özellikle yağmur, kar ve buzlanma nedeniyle yol koşullarının zorlaştığı dönemlerde güvenli sürüş açısından önem taşıyan kış lastikleri, yeniden araç sahiplerinin gündemine geldi. Trafik kazalarının önlenmesi ve sürüş güvenliğinin artırılması amacıyla uygulanan zorunluluğun hangi tarihte yürürlüğe gireceği ve hangi araçları kapsayacağı merak ediliyor. Peki, 2026 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, hangi araçlar için geçerli olacak? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? İşte uygulamanın başlangıç tarihi ve merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 17:39 Güncelleme:
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        Kış mevsimi öncesinde araç sahipleri için lastik değiştirme dönemi yaklaşıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle kar, buzlanma ve yağışlı havalarda yol tutuşunu artıran kış lastiklerinin ne zaman zorunlu hale geleceği merak ediliyor. Sürücüler, uygulamanın başlayacağı tarihi ve hangi araçların bu kurala uyması gerektiğini araştırırken kış lastiği kullanmayanlara uygulanacak cezalar da gündeme geldi. Peki, 2026 yılında zorunlu kış lastiği uygulaması hangi tarihte başlayacak? Kış lastiği takma zorunluluğu kimleri kapsıyor, özel araçlarda kış lastiği şart mı? İşte sürücülerin bilmesi gereken ayrıntılar...

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        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği takvime göre, 2026-2027 kış dönemine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü yürürlüğe girecek.

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        KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTİYOR?

        2026-2027 kış sezonunda uygulanacak zorunlu kış lastiği dönemi, 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesi kapsamında 15 Kasım 2026'da başlayacak uygulama, toplam 5 ay boyunca geçerli olacak.

        Bu süre içinde ticari amaçla yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçların kış lastiği kullanması zorunlu olacak.

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        KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

        Yapılan düzenlemeye göre, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar bu zorunluluğun kapsamına doğrudan giriyor. Özel otomobillerde ise yasal bir zorunluluk olmasa da, güvenli sürüş sağlamak için kış lastiği kullanımı öneriliyor.

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        KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?

        Kış lastiği kuralına uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.

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