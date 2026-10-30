Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 30 Ekim Show TV yayın akışı

        Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 30 Ekim Show TV yayın akışı

        Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihi izleyicilerinin gündemideki yerini aldı. Cumhuriyet Bayramı haftasının ardından televizyon kanallarının yayın programlarında yaşanan değişiklikler, "Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?" sorularını beraberinde getirdi. Dizinin 145. bölümü için bekleyiş sürerken yayın tarihiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihi ve 30 Ekim Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 19:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Kızılcık Şerbeti, her hafta cuma akşamları Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yapım şirketinin yayın takvimine ilişkin açıklaması izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni bölümün ertelenmesiyle birlikte dizinin takipçileri güncel yayın tarihini araştırmaya başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu, neden yok, Kızılcık Şerbeti 145. bölüm ne zaman yayınlanacak, yeni bölümde neler olacak? İşte merak edilen detaylar...

        2

        KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

        Kızılcık Şerbeti'nin 30 Ekim Cuma akşamı yayınlanması planlanan 145. bölümü ertelendi.

        Dizinin yapım şirketi Gold Film tarafından yapılan açıklamada, ertelemenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi. Gün içerisinde gündeme gelen yeterli reklam alınamaması iddiası da izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer aldı.

        3

        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 145. bölümünün 6 Kasım 2026 Cuma günü yayınlanması bekleniyor. Dizinin normal yayın düzenine göre yeni bölüm saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

        Yeni bölümde Nursema'nın hikâyeye geri dönüşü ve Asil ile karşılaşması dikkat çekecek. Bölüme ilişkin fragmanlar da yayınlandı.

        4

        30 EKİM CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

        Show TV'nin 30 Ekim 2026 Cuma günü için duyurduğu yayın akışı şöyle:

        06.00 Baba

        09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Bahar

        18.25 Show Haber

        20.00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

        5

        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünde Nursema'nın geri dönüşü hikâyenin önemli gelişmelerinden biri olacak. Uzun süredir öldüğü düşünülen Nursema'nın yeniden ortaya çıkması, dizideki dengeleri değiştirecek.

        Nursema'nın mezarlıkta Asil ile karşı karşıya gelmesi ve geçmişte yaşananlarla ilgili hesaplaşması yeni bölümün dikkat çeken sahneleri arasında bulunuyor. İzleyiciler, karakterlerin bu gelişme karşısında nasıl bir tavır alacağını merak ediyor.

        Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bir haftalık aranın ardından 6 Kasım'da yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 29 Ekim 2026 (Cumhuriyet Yolunda Yaşanan Zorluklar Nasıl Aşıldı?)

        Cumhuriyet'in 103. Yılı Kutlu Olsun! Türk dünyası Ankara'da buluşuyor. Devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıkacak. Cumhuriyet hep "Atatürk" ile anıldı. Dönemin gazete ve dergileri Cumhuriyet'e giden yolu yazdı. On binler Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda... Gün Başlıyor'u Tuğba Södekoğlu sundu.  

        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Bugün Ne Oldu? 30 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Ekim 2026 haberleri
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Fenerbahçe milli araya kadar Kuyt'a emanet!
        Fenerbahçe milli araya kadar Kuyt'a emanet!
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"