Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 30 Ekim Show TV yayın akışı
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihi izleyicilerinin gündemideki yerini aldı. Cumhuriyet Bayramı haftasının ardından televizyon kanallarının yayın programlarında yaşanan değişiklikler, "Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?" sorularını beraberinde getirdi. Dizinin 145. bölümü için bekleyiş sürerken yayın tarihiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihi ve 30 Ekim Show TV yayın akışı...
Kızılcık Şerbeti, her hafta cuma akşamları Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yapım şirketinin yayın takvimine ilişkin açıklaması izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni bölümün ertelenmesiyle birlikte dizinin takipçileri güncel yayın tarihini araştırmaya başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yok mu, neden yok, Kızılcık Şerbeti 145. bölüm ne zaman yayınlanacak, yeni bölümde neler olacak? İşte merak edilen detaylar...
KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?
Kızılcık Şerbeti'nin 30 Ekim Cuma akşamı yayınlanması planlanan 145. bölümü ertelendi.
Dizinin yapım şirketi Gold Film tarafından yapılan açıklamada, ertelemenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle gerçekleştirildiği belirtildi. Gün içerisinde gündeme gelen yeterli reklam alınamaması iddiası da izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer aldı.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 145. bölümünün 6 Kasım 2026 Cuma günü yayınlanması bekleniyor. Dizinin normal yayın düzenine göre yeni bölüm saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Yeni bölümde Nursema'nın hikâyeye geri dönüşü ve Asil ile karşılaşması dikkat çekecek. Bölüme ilişkin fragmanlar da yayınlandı.
30 EKİM CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV'nin 30 Ekim 2026 Cuma günü için duyurduğu yayın akışı şöyle:
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünde Nursema'nın geri dönüşü hikâyenin önemli gelişmelerinden biri olacak. Uzun süredir öldüğü düşünülen Nursema'nın yeniden ortaya çıkması, dizideki dengeleri değiştirecek.
Nursema'nın mezarlıkta Asil ile karşı karşıya gelmesi ve geçmişte yaşananlarla ilgili hesaplaşması yeni bölümün dikkat çeken sahneleri arasında bulunuyor. İzleyiciler, karakterlerin bu gelişme karşısında nasıl bir tavır alacağını merak ediyor.
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bir haftalık aranın ardından 6 Kasım'da yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor.