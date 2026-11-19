KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!
1 Kasım'da düzenlenen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne (DHBT) katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının personel alımlarında önemli bir yere sahip olan sınavın ardından gözler ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. Sınavda gösterdikleri performansı öğrenmek ve atama sürecine ilişkin planlarını şekillendirmek isteyen binlerce aday, sonuç takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek? İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı...
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. 1 Kasım'da sınava giren binlerce kişi, aldığı puanı öğrenmek ve Diyanet İşleri Başkanlığının personel alımlarında nasıl bir yol izleyeceğini belirlemek için sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Sınavın tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihi merak konusu olurken, adaylar resmi duyuruları yakından izliyor. Peki, 2026 KPSS DHBT sonuçları hangi tarihte açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?
KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları, 25 Kasım'da adayların erişimine açılacak.
DHBT sonuç belgesinde adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile öğrenim düzeylerine göre hesaplanan KPSSP122, KPSSP123 ve KPSSP124 puanları yer alacak.
KPSS DHBT SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?
KPSS DHBT sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarını görüntüleyebilecek.
KPSS DHBT TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 25 Kasım'da açıklanacak. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığının personel alımlarına yönelik tercih ve başvuru takvimi henüz duyurulmadı. Adaylar, sınav sonuçlarının ardından yayımlanacak personel alım ilanlarını takip ederek başvuru tarihlerini ve şartlarını öğrenebilecek.