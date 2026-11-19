KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. 1 Kasım'da sınava giren binlerce kişi, aldığı puanı öğrenmek ve Diyanet İşleri Başkanlığının personel alımlarında nasıl bir yol izleyeceğini belirlemek için sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Sınavın tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihi merak konusu olurken, adaylar resmi duyuruları yakından izliyor. Peki, 2026 KPSS DHBT sonuçları hangi tarihte açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?