KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru, kaç dakika? ÖSYM ile 2026 KPSS Lisans sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati belli oldu!

KPSS maratonu başlıyor! Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, bu hafta sonu düzenlenecek. Geri sayım sürerken sınavla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Kamu kurumlarında görev almak için söz konusu sınava katılım sağlayacak olan lisans mezunu adaylar, 2026 KPSS Lisans sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, ÖSYM ile 2026 KPSS Lisans sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati.