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        Haberler Bilgi KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru, kaç dakika? ÖSYM ile 2026 KPSS Lisans sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati belli oldu!

        KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru, kaç dakika? ÖSYM ile 2026 KPSS Lisans sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati belli oldu!

        2026 KPSS Lisans sınavı için oldukça kısa süre kaldı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunu adayların katılacağı Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu hakkında araştırmalar sıklaştı. "2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru, kaç dakika?" soruları gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde saat ve süre bilgileri yanı sıra soru sayısı ve sonuç açıklanma tarihine de yer verildi. Peki, KPSS Lisans sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, ÖSYM ile 2026 KPSS Lisans sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 11:33 Güncelleme:
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        KPSS maratonu başlıyor! Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, bu hafta sonu düzenlenecek. Geri sayım sürerken sınavla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Kamu kurumlarında görev almak için söz konusu sınava katılım sağlayacak olan lisans mezunu adaylar, 2026 KPSS Lisans sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, ÖSYM ile 2026 KPSS Lisans sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati.

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        KPSS LİSANS NE ZAMAN 2026, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

        ÖSYM sınav takvimi ile 2026 KPSS Lisans için oturum tarihleri belli oldu.

        Takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2026-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

        Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek.

        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre sınav, KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve 81 ilde toplam 145 sınav merkezinde düzenlenecek.

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        2026 KPSS LİSANS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

        KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

        Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 120 sorudan oluşacak. Adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek.

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        KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları, 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.

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        2026 KPSS LİSANS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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