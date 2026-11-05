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        Haberler Bilgi Eğitim KPSS Ön Lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamalar nasıl, nereden sorgulanır?

        KPSS Ön Lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamalar nasıl, nereden sorgulanır?

        2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, mezun oldukları bölümlere göre oluşacak branş sıralamalarını beklemeye başladı. ÖSYM tarafından duyurulacak sıralamalar sayesinde adaylar, aynı alandan sınava katılan diğer kişiler arasındaki başarı durumlarını öğrenebilecek. Binlerce aday şimdi branş bazındaki sıralamaların ne zaman erişime açılacağını ve sonuçların hangi ekran üzerinden görüntüleneceğini araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Branş sıralaması sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte ÖSYM branş sıralaması sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 10:33 Güncelleme:
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        2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, bu kez branş bazında oluşacak başarı sıralamalarına odaklandı. Mezun oldukları programlardan sınava katılan adaylar arasında kaçıncı sırada yer aldıklarını görmek isteyen binlerce kişi, ÖSYM'nin yapacağı duyuruyu bekliyor. Branş sıralamalarının yayımlanmasıyla birlikte adaylar, kendi alanlarındaki başarı durumlarını diğer katılımcılarla karşılaştırma imkanı bulacak. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? ÖSYM KPSS branş sıralaması nereden ve nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı ve konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...

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        KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamaları henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Lisans düzeyindeki branş sıralamalarının adayların erişimine açılmasının ardından ön lisans için de benzer bir duyurunun yakın zamanda yapılması bekleniyor. Ancak sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşılmadı.

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        KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

        2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamaları, ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra adayların erişimine açılacak. Sıralamasını öğrenmek isteyen adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapabilecek.

        Sisteme e-Devlet üzerinden de erişim sağlanabilecek. Ardından ilgili KPSS Ön Lisans bölümünde yer alan "Branş Bazında Sıralama" ekranından adayların mezuniyet alanlarına göre Türkiye genelindeki başarı sıralamaları görüntülenebilecek.

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        KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE İŞE YARAR?

        KPSS branş bazında sıralama uygulaması, adayların mezun oldukları bölümde sınava katılan diğer adaylar arasındaki başarı sıralamalarını görmelerini sağlıyor.

        ÖSYM tarafından sunulan bu hizmetle adaylar, öğrenim alanları ve ilgili puan türlerine göre sıralamalarını görüntüleyerek kendi branşlarındaki başarı durumlarını karşılaştırabiliyor.

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