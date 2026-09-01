KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ 2026: KPSS ön lisans sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunları ve mezuniyet aşamasındaki adaylar, sınav günü yaklaşırken ÖSYM tarafından açıklanacak detaylara odaklandı. Başvuru sürecini tamamlayan binlerce aday, sınavın ne zaman gerçekleştirileceği, oturum saat bilgisi, sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı ve sınav yerlerinin nasıl öğrenileceği gibi merak edilen başlıklara yanıt arıyor.