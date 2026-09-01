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        Haberler Bilgi KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ 2026: KPSS ön lisans sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

        KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ 2026: KPSS ön lisans sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

        2026 KPSS Ön Lisans sınavı için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle sınava hazırlanan iki yıllık üniversite mezunları ve mezuniyet aşamasındaki adaylar, sınav takvimiyle ilgili detayları araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek oturum öncesinde "KPSS Ön Lisans ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak, sınav giriş belgeleri açıklandı mı ve sınav yerleri nasıl öğrenilir?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        1

        2026 KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunları ve mezuniyet aşamasındaki adaylar, sınav günü yaklaşırken ÖSYM tarafından açıklanacak detaylara odaklandı. Başvuru sürecini tamamlayan binlerce aday, sınavın ne zaman gerçekleştirileceği, oturum saat bilgisi, sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı ve sınav yerlerinin nasıl öğrenileceği gibi merak edilen başlıklara yanıt arıyor.

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        KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleşecek.

        3

        KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

        4

        KPSS ÖNLİSANS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabileceği belirtiliyor.

        Belgeler sistemden renkli veya siyah-beyaz olarak temin edilebilecek.

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        #KPSS
        #kpss 2026
        #kpss ön lisans
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