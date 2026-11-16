KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? KPSS lise sonuç sorgulama ekranı

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için araştırmalar yoğunlaştı. ÖSYM tarafından 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen lise düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı'na 3 milyona yakın aday katılım sağladı. Sınavın ardından KPSS sonuçları açıklanma tarihi araştırılmaya başlandı. ÖSYM'nin resmi sınav takviminde sonuç tarihi belli oldu. Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle sınava katılan lise mezunları, sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağını, KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını ve aldıkları puanlarla hangi kadrolara başvurabileceklerini merak ediyor. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimi ile 2026 lise KPSS sonuç tarihi…