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        Haberler Bilgi KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? KPSS lise sonuç sorgulama ekranı

        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? KPSS lise sonuç sorgulama ekranı

        KPSS Ortaöğretim sonuçları 2026 için milyonlarca adayın bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından 25 Ekim'de düzenlenen lise düzeyindeki KPSS sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağını ve KPSS P94 puanlarını ne zaman öğreneceklerini araştırıyor. ÖSYM sınav takvimi ile KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi belli oldu. Kasım ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte 2026 KPSS lise sonuç sorgulama ekranı araştırmaları da hız kazandı. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2026 KPSS sonuç tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 10:41 Güncelleme:
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        2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için araştırmalar yoğunlaştı. ÖSYM tarafından 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen lise düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı'na 3 milyona yakın aday katılım sağladı. Sınavın ardından KPSS sonuçları açıklanma tarihi araştırılmaya başlandı. ÖSYM'nin resmi sınav takviminde sonuç tarihi belli oldu. Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle sınava katılan lise mezunları, sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağını, KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını ve aldıkları puanlarla hangi kadrolara başvurabileceklerini merak ediyor. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimi ile 2026 lise KPSS sonuç tarihi…

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        2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.

        Takvime göre KPSS Ortaöğretim sonuçları, 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların hangi saatte erişime açılacağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        KPSS lise sınavına katılan adayların merak ettiği konulardan biri de sonuçların açıklanma tarihinin öne çekilip çekilmeyeceği oldu. ÖSYM geçmiş dönemlerde bazı sınavların sonuçlarını takvimde belirtilen tarihten önce duyurmuş olsa da 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının erken açıklanacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden erişine açılacak.

        Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak öğrenebilecek.

        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS ORTAÖĞRETİM P94 PUANI NEDİR?

        KPSS Ortaöğretim sınavına giren lise mezunu adaylar için KPSSP94 puan türü kullanılıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki performansa göre hesaplanan bu puan, ortaöğretim mezunlarının başvurabileceği kamu personeli alımlarında esas alınabiliyor.

        Adaylar, tercih dönemlerinde ilgili kurumların açıkladığı kadro şartlarını ve puan türlerini inceleyerek başvuru yapabilecek. Sınav sonucunun açıklanması, doğrudan bir kadroya yerleştirme anlamına gelmiyor.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, açıklandıkları tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerli olacak. Bu süre içerisinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda mevcut sonuçlar, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar geçerliliğini koruyabilecek.

        Bununla birlikte KPSS Ortaöğretim sınavına giren adayların daha sonra KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına katılması durumunda, üst öğrenim düzeyindeki sınav sonuçlarının açıklandığı tarihte ortaöğretim puanlarının geçerliliği sona erecek.

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        KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından lise mezunu adaylar için kamu personeli tercihleri de gündeme gelecek. Ancak sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte tercih işlemleri otomatik olarak başlamayacak.

        Merkezi yerleştirmelerin tarihleri, kadro ve kontenjan bilgileri ile başvuru koşulları ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzlarıyla duyurulacak. Adaylar, aldıkları KPSSP94 puanına göre başvurabilecekleri kadroları ve kurumların belirlediği özel şartları inceleyebilecek.

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