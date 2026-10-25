KPSS Ortaöğretim cevap anahtarı yayımlandı! ÖSYM ile 2026 KPSS Lise sınavı soruları ve cevapları görüntüleme ekranı PDF

2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Sınavın ardından adaylar, cevaplarını kontrol ederek doğru ve yanlış sayılarını hesaplamak için ÖSYM'nin yayımladığı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM ile 2026 KPSS Lise sınavı soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları sorgulama ekranı...