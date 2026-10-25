KPSS Ortaöğretim cevap anahtarı yayımlandı! ÖSYM ile 2026 KPSS Lise sınavı soruları ve cevapları görüntüleme ekranı PDF
2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, sınavda işaretledikleri cevapları kontrol etmek için ÖSYM'nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusuna odaklandı. 25 Ekim Pazar günü yapılan sınavın ardından adaylar, temel soru kitapçığına ve cevap anahtarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek. İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim (Lise) sınavı kitapçığı ve cevap anahtarı görüntülüme ekranı...
2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Sınavın ardından adaylar, cevaplarını kontrol ederek doğru ve yanlış sayılarını hesaplamak için ÖSYM'nin yayımladığı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM ile 2026 KPSS Lise sınavı soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları sorgulama ekranı...
KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu erişime açtı. Sınav sorularını ve doğru cevapları incelemek isteyen adaylar, soru kitapçığına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.
ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar, sınav sorularının tamamını Temel Soru Kitapçığı dizilimiyle 25 Ekim 2026 saat 13.15'ten itibaren Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor. Soru kitapçığının tamamını incelemek isteyen adayların sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapması gerekiyor.
2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için tıklayın.
KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar, 2026 KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusuna ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Duyuru yayımlandığında ilgili bağlantı, kurumun sınav duyuruları bölümünde yer alacak.
ÖSYM'nin önceki uygulamalarında temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u kamuya açık olarak yayımlanıyor. Soruların tamamına ise belirlenen süre boyunca Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişilebiliyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULDU?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Adaylar, cevap anahtarı yayımlandıktan sonra işaretledikleri seçenekleri kontrol ederek doğru ve yanlış cevap sayılarını hesaplayabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sınav puanlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.