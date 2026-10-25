Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KPSS Ortaöğretim cevap anahtarı yayımlandı! ÖSYM ile 2026 KPSS Lise sınavı soruları ve cevapları görüntüleme ekranı PDF

        KPSS Ortaöğretim cevap anahtarı yayımlandı! ÖSYM ile 2026 KPSS Lise sınavı soruları ve cevapları görüntüleme ekranı PDF

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, sınavda işaretledikleri cevapları kontrol etmek için ÖSYM'nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusuna odaklandı. 25 Ekim Pazar günü yapılan sınavın ardından adaylar, temel soru kitapçığına ve cevap anahtarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek. İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim (Lise) sınavı kitapçığı ve cevap anahtarı görüntülüme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 13:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Sınavın ardından adaylar, cevaplarını kontrol ederek doğru ve yanlış sayılarını hesaplamak için ÖSYM'nin yayımladığı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM ile 2026 KPSS Lise sınavı soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte, 2026 KPSS Ortaöğretim soruları ve cevapları sorgulama ekranı...

        2

        KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

        ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavının Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu erişime açtı. Sınav sorularını ve doğru cevapları incelemek isteyen adaylar, soru kitapçığına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

        ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar, sınav sorularının tamamını Temel Soru Kitapçığı dizilimiyle 25 Ekim 2026 saat 13.15'ten itibaren Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor. Soru kitapçığının tamamını incelemek isteyen adayların sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapması gerekiyor.

        2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı için tıklayın.

        3

        KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

        Adaylar, 2026 KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusuna ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Duyuru yayımlandığında ilgili bağlantı, kurumun sınav duyuruları bölümünde yer alacak.

        ÖSYM resmi duyuru sayfası için tıklayın.

        4

        ÖSYM'nin önceki uygulamalarında temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u kamuya açık olarak yayımlanıyor. Soruların tamamına ise belirlenen süre boyunca Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişilebiliyor.

        ÖSYM resmi internet sitesi için tıklayın.

        5

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULDU?

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Adaylar, cevap anahtarı yayımlandıktan sonra işaretledikleri seçenekleri kontrol ederek doğru ve yanlış cevap sayılarını hesaplayabilecek.

        6

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sınav puanlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul Boğazı 'AK ANA' isimli tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

        İstanbul Boğazı, geçtiğimiz ağustos ayında dron saldırısına uğrayan Antigua ve Barbuda bayraklı petrol ve kimyasal tankeri AK ANA'nın geçişi nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Geminin geçiş anları ise havadan görüntülendi.(DHA)

        #KPSS
        #kpss lise
        #soru kitapçığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TIR ve otomobil çarpıştı! Feci kazada 4 kişi öldü!
        TIR ve otomobil çarpıştı! Feci kazada 4 kişi öldü!
        Fon soruşturmasında Ertan Aydın hakkında yakalama kararı
        Fon soruşturmasında Ertan Aydın hakkında yakalama kararı
        Faili meçhul bebek cinayeti aydınlatıldı!
        Faili meçhul bebek cinayeti aydınlatıldı!
        Okan Buruk mu, İsmail Kartal mı?
        Okan Buruk mu, İsmail Kartal mı?
        Yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturması sürüyor... Şüpheli Hacer T.'nin ifadeleri ortaya çıktı: "3 güne regl olman gerekiyor"
        Yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturması sürüyor... Şüpheli Hacer T.'nin ifadeleri ortaya çıktı: "3 güne regl olman gerekiyor"
        İran: Düşmana karşılık vermeye hazırız
        İran: Düşmana karşılık vermeye hazırız
        ABD'de milyarderlerin 'yüzde 5' vergi alarmı
        ABD'de milyarderlerin 'yüzde 5' vergi alarmı
        Nev son yolculuğuna uğurlandı
        Nev son yolculuğuna uğurlandı
        Eski futbolcular dev derbiyi değerlendirdi!
        Eski futbolcular dev derbiyi değerlendirdi!
        Babasını son yolculuğuna uğurladı
        Babasını son yolculuğuna uğurladı
        Balıkesir'deki faciada kayıp doktorun cansız bedenine ulaşıldı!
        Balıkesir'deki faciada kayıp doktorun cansız bedenine ulaşıldı!
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor
        Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor
        İsrail'de Netanyahu'ya karşı siyasi tasfiye senaryosu
        İsrail'de Netanyahu'ya karşı siyasi tasfiye senaryosu
        60 yıllık sır perdesi! ABD'li üsteğmen kadın ve şoför neden öldürüldü?
        60 yıllık sır perdesi! ABD'li üsteğmen kadın ve şoför neden öldürüldü?
        Batrakov için İngiliz devleri devrede!
        Batrakov için İngiliz devleri devrede!
        Koşuyorum öyleyse varım
        Koşuyorum öyleyse varım
        "Tabii bu kayırmacılık, aptal!
        "Tabii bu kayırmacılık, aptal!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!