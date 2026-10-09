2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı ve sınavın hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Ekim ayında gerçekleştirilecek sınava hazırlanan lise mezunu adaylar, bir yandan ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimini incelerken diğer yandan sınav yerlerinin ne zaman belli olacağını araştırıyor. Sınav günü yaklaşırken sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini öğrenmek isteyenler, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranına yöneliyor. Peki, KPSS lise sınavı ne zaman? 2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…