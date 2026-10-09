KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS Ortaöğretim sınav yerleri için bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ortaöğretim düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı, Ekim ayında uygulanacak. Sayılı günler kalırken kamuda memur olmak isteyen lise mezunu adaylar, hangi okullarda sınava gireceklerini gösteren belgeler için ÖSYM'den gelecek duyuruya odaklandı. Peki KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? İşte Ortaöğretim KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı ve sınavın hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Ekim ayında gerçekleştirilecek sınava hazırlanan lise mezunu adaylar, bir yandan ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimini incelerken diğer yandan sınav yerlerinin ne zaman belli olacağını araştırıyor. Sınav günü yaklaşırken sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini öğrenmek isteyenler, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranına yöneliyor. Peki, KPSS lise sınavı ne zaman? 2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Lise düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri henüz açıklanmadı.
Sınava giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden erişime açılması bekleniyor.
Buna göre KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesinin 12-18 Ekim haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi, ÖSYM tarafından erişime açıldığında Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr internet adresine giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek. Belge üzerinde sınava girilecek merkez, bina ve salon bilgileri bulunacak.
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, 19 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden öğrenebilecek.