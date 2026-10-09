Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman yapılacak?

        KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman yapılacak?

        KPSS Ortaöğretim sınav yerleri için bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ortaöğretim düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı, Ekim ayında uygulanacak. Sayılı günler kalırken kamuda memur olmak isteyen lise mezunu adaylar, hangi okullarda sınava gireceklerini gösteren belgeler için ÖSYM'den gelecek duyuruya odaklandı. Peki KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? İşte Ortaöğretim KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 22:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı ve sınavın hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Ekim ayında gerçekleştirilecek sınava hazırlanan lise mezunu adaylar, bir yandan ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimini incelerken diğer yandan sınav yerlerinin ne zaman belli olacağını araştırıyor. Sınav günü yaklaşırken sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini öğrenmek isteyenler, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranına yöneliyor. Peki, KPSS lise sınavı ne zaman? 2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar…

        2

        2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Lise düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

        Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        3

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

        2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri henüz açıklanmadı.

        Sınava giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden erişime açılması bekleniyor.

        Buna göre KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesinin 12-18 Ekim haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi, ÖSYM tarafından erişime açıldığında Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek.

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr internet adresine giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek. Belge üzerinde sınava girilecek merkez, bina ve salon bilgileri bulunacak.

        2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, 19 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.

        Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden öğrenebilecek.

        6

        KPSS ORTAÖĞRETİM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kpss ortaöğretim sınav giriş belgesi
        #KPSS Ortaöğretim Sınavı Ne Zaman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Husiler havalimanını vurdu!
        Husiler havalimanını vurdu!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        Otobüsle TIR çarpıştı! 11 can kaybı var!
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        "Yumruk olayları kabul edilemez!"
        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik çift yönlü durduruldu
        İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik çift yönlü durduruldu
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi
        Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi
        Beşiktaş Dolmabahçe'de kaybetmiyor!
        Beşiktaş Dolmabahçe'de kaybetmiyor!
        8 ayda 81 ilde 7 bin 818 operasyon!
        8 ayda 81 ilde 7 bin 818 operasyon!
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        12 ile kuvvetli sağanak uyarısı
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Sigara satışına yönelik düzenlemeyle ilgili yeni açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na mesaj
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satış tarihi belli oldu
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Trabzon, Samsun'da rekorlarla kazandı!
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        Bulgaristan'daki köyünü ziyaret etti
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"
        "Pek birlikte çalışmak istemiyoruz"
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        Denizden çıkan çuvalın sırrı! Sosyete dünyasını sarsan anne-kız cinayeti!
        "Yürüyecek hali yok!"
        "Yürüyecek hali yok!"
        Umut ışığı yandı
        Umut ışığı yandı
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        Üniversitenin kurallarına isyan etti
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!
        Portekiz'de Ronaldo'ya büyük şok!