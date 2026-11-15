KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 KPSS lise ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? Gözler ÖSYM'de!

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ne zaman duyurulacağı, sınava giren adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Devlet kurumlarında memur olabilmek için sınava katılan lise mezunları, sonuç ekranının erişime açılacağı günü bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan cevap anahtarıyla sınav performanslarını değerlendiren adaylar, hesapladıkları netlerin kaç puana karşılık geleceğini öğrenmek istiyor. Sonuç tarihine ilişkin geri sayım devam ederken açıklamanın beklenenden erken yapılıp yapılmayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları belli oldu mu? ÖSYM sonuçları hangi tarihte açıklayacak ve puan sorgulama işlemleri nasıl yapılacak? İşte KPSS Ortaöğretim sonuç takvimine ilişkin son bilgiler…