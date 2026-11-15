KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 KPSS lise ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? Gözler ÖSYM'de!
Kasım ayının ortasına gelinmesiyle birlikte 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına yönelik bekleyiş sürüyor. Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran lise mezunu adaylar, sınavdan alacakları puanları öğrenmek için ÖSYM'nin duyurularını yakından izliyor. Sınav sonrasında paylaşılan soru ve cevap anahtarlarını inceleyerek netlerini hesaplayan adaylar, elde ettikleri tahmini puanların resmi sonuçlarla ne kadar örtüşeceğini merak ediyor. Sonuçların ilan edileceği tarih yaklaşırken ÖSYM'nin belirlenen takvimden önce açıklama yapıp yapmayacağı da araştırılıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adaylar KPSS puanlarını hangi gün ve nereden öğrenebilecek? İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi ve ÖSYM'nin sınav takvimine ilişkin ayrıntılar…
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ne zaman duyurulacağı, sınava giren adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Devlet kurumlarında memur olabilmek için sınava katılan lise mezunları, sonuç ekranının erişime açılacağı günü bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan cevap anahtarıyla sınav performanslarını değerlendiren adaylar, hesapladıkları netlerin kaç puana karşılık geleceğini öğrenmek istiyor. Sonuç tarihine ilişkin geri sayım devam ederken açıklamanın beklenenden erken yapılıp yapılmayacağı da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları belli oldu mu? ÖSYM sonuçları hangi tarihte açıklayacak ve puan sorgulama işlemleri nasıl yapılacak? İşte KPSS Ortaöğretim sonuç takvimine ilişkin son bilgiler…
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak.
Sonuçların belirtilen tarihten önce duyurulması da ihtimaller arasında yer alıyor. Ancak ÖSYM'den erken açıklamaya ilişkin resmi bir duyuru gelmedi. Bu nedenle sonuçların 19 Kasım Perşembe günü erişime açılması bekleniyor.
KPSS LİSE SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra adayların erişimine açılacak. Sınava giren lise mezunları, sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınav puanlarını öğrenebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte lise mezunu adaylar için tercih süreci gündeme gelecek. Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen adaylar, sınavdan elde ettikleri puanlara uygun kadroları ve personel alım ilanlarını incelemeye başlayacak.
Tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağı, başvuru koşulları ve boş kadrolara ilişkin ayrıntılar ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda yer alacak. Adaylar, tercih sürecine ilişkin güncel bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.