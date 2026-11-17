KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: ÖSYM KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lise sınav sonuçları bugün açıklanır mı?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için heyecanlı bekleyişte sona yaklaşıldı. ÖSYM tarafından 25 Ekim'de düzenlenen lise düzeyindeki KPSS sınavının sonuç tarihi belli oldu. Ancak adaylar erken açıklanma ihtimali üzerinde duruyor. Bu sebeple ''KPSS Lise sınav sonuçları bugün açıklanır mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, sınav puanlarını ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden öğrenebilecek. Peki, ÖSYM sınav takvimi ile KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı…
25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sonuçları için geri sayım sürüyor. Yaklaşık 3 milyon kişinin katılım sağladığı lise düzeyindeki KPSS sınavının sonuçları, kamu kurumlarında çalışmak isteyen lise mezunları tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM'nin yayımladığı cevap anahtarından doğru ve yanlışlarını kontrol eden adaylar, şimdi tahmini netlerinin kaç puana karşılık geldiğini öğrenmek istiyor. KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimiyle belli oldu. Ancak sonuçların daha erken duyurulup duyurulmayacağı araştırılıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı…
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.
Takvime göre KPSS Ortaöğretim sonuçları, 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların hangi saatte erişime açılacağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
KPSS lise sınavına katılan adayların merak ettiği konulardan biri de sonuçların açıklanma tarihinin öne çekilip çekilmeyeceği oldu. ÖSYM geçmiş dönemlerde bazı sınavların sonuçlarını takvimde belirtilen tarihten önce duyurmuş olsa da 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının erken açıklanacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden erişine açılacak.
Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak öğrenebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM P94 PUANI NEDİR?
KPSS Ortaöğretim sınavına giren lise mezunu adaylar için KPSSP94 puan türü kullanılıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki performansa göre hesaplanan bu puan, ortaöğretim mezunlarının başvurabileceği kamu personeli alımlarında esas alınabiliyor.
Adaylar, tercih dönemlerinde ilgili kurumların açıkladığı kadro şartlarını ve puan türlerini inceleyerek başvuru yapabilecek. Sınav sonucunun açıklanması, doğrudan bir kadroya yerleştirme anlamına gelmiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, açıklandıkları tarihten itibaren iki yıl boyunca geçerli olacak. Bu süre içerisinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda mevcut sonuçlar, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar geçerliliğini koruyabilecek.
Bununla birlikte KPSS Ortaöğretim sınavına giren adayların daha sonra KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına katılması durumunda, üst öğrenim düzeyindeki sınav sonuçlarının açıklandığı tarihte ortaöğretim puanlarının geçerliliği sona erecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından lise mezunu adaylar için kamu personeli tercihleri de gündeme gelecek. Ancak sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte tercih işlemleri otomatik olarak başlamayacak.
Merkezi yerleştirmelerin tarihleri, kadro ve kontenjan bilgileri ile başvuru koşulları ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzlarıyla duyurulacak. Adaylar, aldıkları KPSSP94 puanına göre başvurabilecekleri kadroları ve kurumların belirlediği özel şartları inceleyebilecek.