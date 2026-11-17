25 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sonuçları için geri sayım sürüyor. Yaklaşık 3 milyon kişinin katılım sağladığı lise düzeyindeki KPSS sınavının sonuçları, kamu kurumlarında çalışmak isteyen lise mezunları tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM'nin yayımladığı cevap anahtarından doğru ve yanlışlarını kontrol eden adaylar, şimdi tahmini netlerinin kaç puana karşılık geldiğini öğrenmek istiyor. KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimiyle belli oldu. Ancak sonuçların daha erken duyurulup duyurulmayacağı araştırılıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı…