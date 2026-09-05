KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM AİS EKRANI: KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 KPSS Lisans alan bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta?
2026 KPSS Lisans sınavı için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının tarihlerini, sınav giriş belgesi detaylarını ve sınav süresini araştırıyor. ÖSYM takvimine göre KPSS Lisans oturumları Eylül ayında gerçekleştirilecek. Peki KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınavlar saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? İşte 2026 KPSS Lisans sınavına ilişkin merak edilen tüm bilgiler...
2026 KPSS Lisans sınavı için adayların geri sayımı sona eriyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, sınav tarihleri, giriş belgeleri ve oturum saatleriyle ilgili detayları araştırıyor. ÖSYM takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü, Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava giriş belgeleri üzerinden sınav yeri bilgilerine ulaşabilecek. Peki KPSS sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek ve sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2026 KPSS Lisans sınavına ilişkin tüm merak edilenler...
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS’ye katılacak adaylar, sınava giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sisteme giriş yaparak ilgili sınava ait giriş belgesini görüntüleyebilecek ve çıktı alabilecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
KPSS Alan Bilgisi oturumları iki farklı bölüm halinde uygulanacak.
1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te, 2. Oturum (Hukuk, İktisat ve Maliye) ise aynı gün saat 14.45'te gerçekleştirilecek.
KPSS LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, NE KADAR SÜRECEK?
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
Adaylara sınav için toplam 130 dakika süre verilecek.
KPSS İÇİN AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ BELLİ OLDU
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlükleri açıklandı. Kimlik kartını kaybeden, kimlik belgesinde eksiklik bulunan veya sınava giriş için geçerli kimlik belgesi bulunmayan adaylar, 6 Eylül 2026 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında belirlenen nüfus müdürlüklerinden geçici kimlik belgesi alabilecek.
Açık olacak nüfus müdürlüklerinin adreslerine ve detaylı listesine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
6 EYLÜL 2026 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ