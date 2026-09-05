KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ÖSYM AİS EKRANI: KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 KPSS Lisans alan bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta?

2026 KPSS Lisans sınavı için adayların geri sayımı sona eriyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, sınav tarihleri, giriş belgeleri ve oturum saatleriyle ilgili detayları araştırıyor. ÖSYM takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü, Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava giriş belgeleri üzerinden sınav yeri bilgilerine ulaşabilecek. Peki KPSS sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek ve sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2026 KPSS Lisans sınavına ilişkin tüm merak edilenler...