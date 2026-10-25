KPSS sınav yorumları: 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? Adaylardan komik X KPSS yorumları...
2026 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine ilişkin ilk değerlendirmelerini sosyal medyada paylaşmaya başladı. Sınavın zorluk derecesi ve dikkat çeken soruların yanı sıra X'te paylaşılan esprili yorumlar da gündeme geldi. İşte, 2026 KPSS soru yorumları…
25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar, sınavda karşılaştıkları soruları ve sınavın genel zorluk düzeyini değerlendirmeye başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların katıldığı sınav sonrası, özellikle soruların kolay mı yoksa zor mu olduğu araştırılıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte, Adaylardan komik X yorumları…
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NASILDI, ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, sınavın ardından soruların zorluk derecesine ilişkin görüşlerini paylaşmaya başladı. Sınavın genel değerlendirmesinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde karşılaşılan sorular öne çıkıyor.
ADAYLARDAN KOMİK KPSS YORUMLARI
KPSS sınavının ardından yapılan esprili paylaşımlar sosyal medyada dikkat çekiyor. Adaylar, sınavda karşılaştıkları sorulara ve sınav sürecine ilişkin düşüncelerini mizahi ifadelerle dile getiriyor.