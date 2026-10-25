25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının ardından adaylar, sınavda karşılaştıkları soruları ve sınavın genel zorluk düzeyini değerlendirmeye başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların katıldığı sınav sonrası, özellikle soruların kolay mı yoksa zor mu olduğu araştırılıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı nasıldı, zor muydu, kolay mıydı? İşte, Adaylardan komik X yorumları…