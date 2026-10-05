KPSS sonuçları için geri sayım başladı! ÖSYM açıkladı: 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
**KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?** 2026 KPSS Lisans sınavına giren yüz binlerce aday, sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara kilitlendi. Puan ve başarı sıralamalarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuç tarihinin yanı sıra KPSS Lisans sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağını da araştırıyor. İşte ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan KPSS Lisans sonuç tarihi…
2026 KPSS Lisans sınav maratonunun tamamlanmasının ardından adayların sonuç heyecanı başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına katılan adaylar, şimdi ÖSYM'nin sonuç açıklamasını bekliyor. Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adayların KPSS puanları ve başarı sıralamaları da netleşecek. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan sonuç tarihi yaklaşırken, adaylar sonuçların belirtilen tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağını da araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, 2026 KPSS sonuç tarihi…
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans sınavında sonuç bekleyişi sürerken adayların gözü ÖSYM'nin sınav takvimine çevrildi. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül'de tamamlandı.
ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde KPSS Lisans sonuçları için 7 Ekim 2026 Çarşamba tarihi yer alıyor.
KPSS LİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takviminde KPSS Lisans sonuçlarının hangi saatte erişime açılacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
KPSS LİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM'nin mevcut sınav takviminde sonuç tarihi 7 Ekim 2026 olarak duyuruldu. Sonuçların daha erken erişime açılacağına ilişkin ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.
2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
KPSS Lisans sonuçları açıklandığında adaylar puan bilgilerini ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden kontrol edebilecek. Sorgulama işlemi sonuc.osym.gov.tr adresinden yapılacak.
Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra sınav sonuçlarını ekrandan görüntüleyebilecek.