KPSS sonuçları için geri sayım başladı! ÖSYM açıkladı: 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

2026 KPSS Lisans sınav maratonunun tamamlanmasının ardından adayların sonuç heyecanı başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına katılan adaylar, şimdi ÖSYM'nin sonuç açıklamasını bekliyor. Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adayların KPSS puanları ve başarı sıralamaları da netleşecek. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan sonuç tarihi yaklaşırken, adaylar sonuçların belirtilen tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağını da araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, 2026 KPSS sonuç tarihi…