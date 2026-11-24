Diyanet kadrolarında görev almak isteyen adaylar için KPSS DHBT sonuçları büyük önem taşıyor. Sınava katılan adaylar, alacakları puanlarla birlikte tercih ve atama sürecine ilişkin gelişmeleri de yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takviminde sonuçların açıklanacağı gün duyuruldu. Buna göre adayların sonuçlarını öğrenmek için kasım ayının son haftasını beklemesi gerekiyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları hangi gün açıklanacak ve adaylar puanlarını nereden öğrenebilecek? İşte 2026 DHBT sonuç açıklama tarihi ve sorgulama işleminin ayrıntıları...