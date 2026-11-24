KPSS sonucu sorgulama ekranı ÖSYM AİS: 2026 KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından sonuç tarihine odaklandı. Sınavın tamamlanmasının ardından cevap anahtarları yayımlanırken gözler bu kez sonuç açıklama takvimine çevrildi. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde DHBT sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki, 2026 KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlar saat kaçta belli olacak? İşte ÖSYM DHBT sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...
Diyanet kadrolarında görev almak isteyen adaylar için KPSS DHBT sonuçları büyük önem taşıyor. Sınava katılan adaylar, alacakları puanlarla birlikte tercih ve atama sürecine ilişkin gelişmeleri de yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takviminde sonuçların açıklanacağı gün duyuruldu. Buna göre adayların sonuçlarını öğrenmek için kasım ayının son haftasını beklemesi gerekiyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları hangi gün açıklanacak ve adaylar puanlarını nereden öğrenebilecek? İşte 2026 DHBT sonuç açıklama tarihi ve sorgulama işleminin ayrıntıları...
2026 KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçlar adayların erişimine açılacak.
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre DHBT sonuçları için belirlenen tarih 25 Kasım 2026 Çarşamba günü olarak duyuruldu.
KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Sonuçların erişime açılacağı saat konusunda ise henüz kesin bir duyuru bulunmuyor. Adayların ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.
KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI
DHBT sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden puanlarını öğrenebilecek.
Sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar izlenecek:
1. ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi adresine giriş yapın.
2. T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girin.
3. 2026-KPSS DHBT sonuç ekranını açın.
4. Sınav puanınızı ve başarı durumunuzu görüntüleyin.
KPSS DHBT SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?
KPSS DHBT sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarını görüntüleyebilecek.