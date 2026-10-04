KPSS yasaklı eşyalar | 2026 KPSS Ön Lisans'ta kalem ve silgi veriliyor mu, sınava ne götürülebilir ve su şişesi yasak mı?
4 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak KPSS Ön Lisans öncesinde adayların sınav günüyle ilgili hazırlıkları sürüyor. Sınava giderken hangi eşyaların yanlarında bulunabileceği ve sınav binasında hangi kuralların geçerli olacağı adayların gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS'de emanetçi var mı? İşte, KPSS Ön Lisans'ta sınavda verilenler…
KPSS Ön Lisans için geri sayım sona ererken adayların sınav günü dikkat etmesi gereken kurallar da önem taşıyor. Sınav salonunda kullanılacak malzemelerden kişisel eşyalara, su şişesinden kimlik ve Sınava Giriş Belgesi'ne kadar birçok ayrıntı ÖSYM'nin sınav kuralları kapsamında değerlendiriliyor. Peki, KPSS'de kalem ve silgi veriliyor mu, hangi eşyalar sınav binasına alınmıyor? İşte, 4 Ekim 2026 KPSS yasaklı eşyalar…
KPSS ÖN LİSANS'TA KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?
KPSS Ön Lisans sınavında adayların kullanacağı kırtasiye malzemeleri ÖSYM tarafından temin edilecek. Her aday için iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete verilecek. Bu nedenle adayların kendi kalem, silgi veya kalemtıraşlarını sınav binasına götürmemesi gerekiyor.
Sınav binasına ayrıca müsvedde kağıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, cetvel, pergel, açıölçer ve hesap makinesi gibi malzemeler de alınmayacak.
KPSS'DE SU ŞİŞESİ YASAK MI?
Adayların sınav binasına su götürmesine belirli şartlarla izin veriliyor. Yalnızca bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su sınav binasına alınabilecek. Bunun dışındaki yiyecek ve içecekler sınav binasına alınmayacak.
4 EKİM KPSS ÖN LİSANS'TA HANGİ EŞYALAR YASAK?
KPSS Ön Lisans sınavında elektronik cihazlar, çeşitli kişisel eşyalar, kırtasiye malzemeleri ve bazı aksesuarların sınav binasına sokulmasına izin verilmiyor.
Sınav binasına alınmayacak başlıca eşyalar arasında şunlar bulunuyor:
* Cep telefonu
* Her türlü saat
* Kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık
* Tablet ve bilgisayar
* Telsiz
* Fotoğraf makinesi
* Çağrı cihazı
* Çanta ve cüzdan
* Anahtarlık ve her türlü araç anahtarı
* Kalem, silgi ve kalemtıraş
* Cetvel, pergel ve açıölçer
* Hesap makinesi
* Defter, kitap ve ders notları
* Sözlük, dergi ve gazete
* Kesici ve delici aletler
* Takılar ve çeşitli metal/plastik eşyalar
* Plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşyalar
* Kutu veya şişe içerisinde ilaç
* Şeffaf pet şişe içerisindeki su dışındaki yiyecek ve içecekler
Görüntü alma, kayıt veya kablosuz iletişim özelliği bulunmayan bir adet ulaşım kartı sınav binasına alınabilir.
KPSS SINAVINA GİRERKEN YANINDA NE OLMALI?
Adayların sınava giderken Sınava Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurması gerekiyor.
Sınava Giriş Belgesi'nin adayın fotoğrafının görüneceği şekilde hazır bulundurulması gerekiyor. Belgenin internet üzerinden alınan renkli veya siyah-beyaz çıktısı kullanılabiliyor.
Sınava girişte T.C. Kimlik Kartı, geçerli pasaport veya geçerli Geçici Kimlik Belgesi kabul ediliyor. Sürücü belgesi, öğrenci kimliği ve meslek kimlik kartları geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmiyor.
KPSS'DE EMANETÇİ VAR MI?
ÖSYM'nin sınav binalarında adayların çanta, telefon veya diğer kişisel eşyalarını bırakabileceği resmi bir emanet hizmeti bulunmuyor. Bu nedenle sınav binasına alınmayacak eşyaların sınav yerine götürülmemesi gerekiyor. Adayların yalnızca sınav için gerekli belgelerini ve kurallara uygun şekilde izin verilen eşyaları yanlarında bulundurmaları gerekiyor.