KPSS yasaklı eşyalar | 2026 KPSS Ön Lisans'ta kalem ve silgi veriliyor mu, sınava ne götürülebilir ve su şişesi yasak mı?

KPSS ÖN LİSANS'TA KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

KPSS Ön Lisans sınavında adayların kullanacağı kırtasiye malzemeleri ÖSYM tarafından temin edilecek. Her aday için iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete verilecek. Bu nedenle adayların kendi kalem, silgi veya kalemtıraşlarını sınav binasına götürmemesi gerekiyor.

Sınav binasına ayrıca müsvedde kağıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, cetvel, pergel, açıölçer ve hesap makinesi gibi malzemeler de alınmayacak.