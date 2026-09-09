KYK burs başvuruları ne zaman 2026? KYK bursu/kredisi ne kadar olacak, başvuru şartları neler?
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen öğrencilerin gündeminde KYK burs ve kredi başvuru tarihleri yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen burs programı için gözler başvuru takvimine çevrildi. Öğrenciler, "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?", "Başvuru şartları neler?" ve "KYK bursu 2026'da ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. KYK burs başvuruları belirtilen tarihlerde e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman, şartları neler, KYK burs miktarı ne kadar olacak? İşte 2026 KYK burs ve kredi başvuru takvimi...
KYK yurt sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversite adayları tercih sürecine girerken, bir yandan da burs ve kredi imkanlarını araştırmaya başladı. KYK bursu, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olarak verilen önemli destekler arasında yer alıyor. Burs miktarının ise yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek ve burs ne kadar olacak? İşte KYK burs/kredi miktarı...
KYK BURS BAŞVURULARI 2026 BAŞLADI MI?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi başvuru takvimiyle ilgili açıklama yapılmadı.
Başvuruların, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz belli olmadı
2026 başvuru takvimi duyurulduğunda öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
KYK bursuna başvurmak isteyen öğrencilerde genel olarak şu şartlar aranıyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Örgün eğitim veren bir yükseköğretim programına kayıt yaptırmak,
Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
Daha önce aynı öğrenim düzeyinde KYK bursu almamış olmak,
Kurum tarafından belirlenen maddi ve sosyal kriterleri taşımak.
Şehit ve gazi çocukları, engelli öğrenciler ve devlet korumasında yetişen gençler değerlendirme sürecinde öncelikli gruplar arasında yer alıyor.
KYK BURSU 2026'DA NE KADAR OLACAK?
Lisans öğrencileri - 4.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri - 8.000 TL
Doktora öğrencileri - 12.00 TL
2026-2027 eğitim öğretim yılı için yeni burs miktarlarının yıl sonuna doğru açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, yapılacak zam oranını yakından takip ediyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular her yıl olduğu gibi e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. Öğrenciler sistem üzerinden başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlayabilecek.
Başvuru sırasında kimlik bilgileri, eğitim bilgileri ve ekonomik duruma ilişkin bazı bilgiler otomatik olarak ilgili kurumlardan alınacak.