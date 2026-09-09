KYK yurt sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversite adayları tercih sürecine girerken, bir yandan da burs ve kredi imkanlarını araştırmaya başladı. KYK bursu, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız olarak verilen önemli destekler arasında yer alıyor. Burs miktarının ise yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek ve burs ne kadar olacak? İşte KYK burs/kredi miktarı...