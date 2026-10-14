KYK EK YURT BAŞVURU SONUCU E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: 2026-2027 KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı! Kayıtlar nereden ve nasıl yapılır?

KYK YEDEK YERLEŞTİRME HAKKI KAZANANLAR NE YAPMALI?

Yurtlara yerleşen öğrenciler için son kayıt tarihi 15 Ekim 2026 Perşembe olarak belirlendi. Öğrencilerin saat 23.00'e kadar gerekli işlemleri yerine getirmesi gerekiyor. Belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayanların yurt hakkı geçersiz sayılacak. Bu nedenle öğrencilerin hem ödeme hem de onay aşamalarını zamanında tamamlaması önem taşıyor.

İLK KAYIT ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?

KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt sürecindeki ilk adımı, kendileri için belirlenen başlangıç ücretini yatırmak olacak. Ödenecek tutar, güvence bedeli ile yurtta kalınacak gün sayısına göre hesaplanan yatak ücretini kapsıyor.