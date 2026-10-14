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        Haberler Bilgi KYK EK YURT BAŞVURU SONUCU E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: 2026-2027 KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı! Kayıtlar nereden ve nasıl yapılır?

        KYK EK YURT BAŞVURU SONUCU E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: 2026-2027 KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı! Kayıtlar nereden ve nasıl yapılır?

        Üniversitelere ek yerleştirme, DGS, yatay ve dikey geçiş ile özel yetenek sınavları kapsamında yerleşen öğrencilerin KYK ek yurt başvuru süreci tamamlandı. Barınma ihtiyaçlarını Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda karşılamak isteyen öğrenciler, şimdi başvuru değerlendirmelerinden gelecek habere odaklandı. YKS ek tercihleriyle veya farklı yerleştirme türleriyle üniversiteye kayıt yaptıran adaylar, yurt hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için sonuç duyurularını yakından takip ediyor. Peki, 2026-2027 KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir ve yurt kayıtları ne zaman başlayacak? İşte e-Devlet KYK ek yurt sonuç sorgulama ekranı ve başvuru sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 12:17 Güncelleme:
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        2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK ek yurt başvurularının sonuçlanmasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin gündeminde kayıt işlemleri yer almaya başladı. YKS ek yerleştirme, DGS, yatay geçiş ve özel yetenek sınavları aracılığıyla yükseköğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarını sorguluyor. Devlet yurtlarında kalmaya hak kazananlar ise kayıtlarını tamamlamak için izlemeleri gereken adımları ve son başvuru tarihini araştırıyor. Peki, KYK ek yurt sonuçları nereden öğrenilir, 2026-2027 GSB yurt kayıtları nasıl yapılır ve son kayıt tarihi ne zaman? İşte e-Devlet KYK ek yurt sonuç sorgulama ekranı, kayıt takvimi ve öğrencilerin dikkat etmesi gereken ayrıntılar...

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        KYK EK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

        2026-2027 eğitim öğretim dönemi kapsamında KYK ek yurt başvurularına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı ve yerleştirme sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı.

        Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilerin, kendilerine ayrılan yurtlarda kalabilmek için belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

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        KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" yazarak güncel yedek sıralarını ve yerleştirme durumlarını kontrol edebiliyor.

        E-DEVLET KYK YURT YEDEK SONUCU SORGULAMA EKRANI

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        KYK YEDEK YERLEŞTİRME HAKKI KAZANANLAR NE YAPMALI?

        Yurtlara yerleşen öğrenciler için son kayıt tarihi 15 Ekim 2026 Perşembe olarak belirlendi. Öğrencilerin saat 23.00'e kadar gerekli işlemleri yerine getirmesi gerekiyor. Belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayanların yurt hakkı geçersiz sayılacak. Bu nedenle öğrencilerin hem ödeme hem de onay aşamalarını zamanında tamamlaması önem taşıyor.

        İLK KAYIT ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?

        KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt sürecindeki ilk adımı, kendileri için belirlenen başlangıç ücretini yatırmak olacak. Ödenecek tutar, güvence bedeli ile yurtta kalınacak gün sayısına göre hesaplanan yatak ücretini kapsıyor.

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        E-DEVLET ÜZERİNDEN TAAHHÜTNAME ONAYI

        İlk kayıt ücretini yatıran öğrencilerin, işlemlerini tamamlamak için e-Devlet sistemindeki taahhütnameyi de onaylaması gerekiyor. Ödeme ve taahhütname onayı aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin KYK yurt kayıt işlemleri sonuçlanıyor.

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