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        Haberler Bilgi KYK yurt ücretleri belli oldu mu? GSB ile 2026-2027 zamlı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        KYK yurt ücretleri belli oldu mu? GSB ile 2026-2027 zamlı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        KYK yurt ücretleri, üniversitelerde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde araştırılıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin yeni dönemde ödeyeceği aylık KYK yurt fiyatları araştırılıyor. Peki, zamlı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2026-2027 yeni KYK yurt konaklama ücretleri ve yurt özelliklerine ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 12:13 Güncelleme:
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        1

        KYK yurt ücretleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz sene oda tipine göre 725 TL ile 1.200 TL arasında değişiklik gösteren KYK yurt ücretlerinin bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyor. GSB yurt başvurularının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gözü “KYK yurt ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2026-2027 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurt fiyatları hakkında merak edilenler…

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        2026-2027 KYK YURT ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt ücretleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip yurtlar için yeni dönem ücretleri konusunda kesinleşmiş bir rakam bulunmuyor.

        3

        KYK YURT ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

        Geçtiğimiz eğitim döneminde KYK yurt ücretleri yurt tipine göre aylık 725 TL ile 1.200 TL arasında değişiyordu. Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte güncellenen KYK yurt ücretlerine yüzde 23,3 oranında zam geleceği iddia ediliyor fakat 2026-2027 döneminde uygulanacak ücretler GSB'nin resmi açıklamasının ardından kesinlik kazanacak.

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        OLASI ZAMLA 2026-2027 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

        KYK yurt ücretlerine yüzde 23,3 oranında zam uygulanması halinde zamlı fiyatların 1.000 TL ile 1.590 TL arasında değişiklik göstermesi bekleniyor. Olası zam ile fiyatların şu şekilde olacağı iddia ediliyor;

        Tip Yurt Ücreti: 1.000 TL

        Tip Yurt Ücreti: 1.125 TL

        Tip Yurt Ücreti: 1.125 TL

        Tip Yurt Ücreti: 1.320 TL

        Tip Yurt Ücreti: 1.455 TL

        Tip Yurt Ücreti: 1.590 TL

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        2025-2026 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADARDI?

        Tip Yurt Ücreti: 725 TL

        Tip Yurt Ücreti: 850 TL

        Tip Yurt Ücreti: 850 TL

        Tip Yurt Ücreti: 1.050 TL

        Tip Yurt Ücreti: 1.150 TL

        Tip Yurt Ücreti: 1.200 TL

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        1. VE 2. TİP KYK YURT ÖZELLİKLERİ NELER?

        1. ve 2. tip KYK yurtlarında oda kapasitesi ve fiziki özellikler yurda göre değişiklik gösterebiliyor. Odalarda kalan öğrencilere barınma, yemek ve güvenlik hizmetleri sunuluyor.

        Bu yurtlarda öğrencilerin temel ihtiyaçlarına yönelik ortak kullanım alanları bulunurken oda kapasitesi yurda göre değişiklik gösterebiliyor.

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        3 VE 4. TİP KYK YURTLARINDA ODALAR KAÇ KİŞİLİK?

        3. ve 4. tip KYK yurtlarında oda kapasitesi ve kullanım özellikleri yurda göre değişiklik gösterebiliyor. Odalarda çalışma masası ve buzdolabı gibi öğrencilerin günlük ihtiyaçlarına yönelik eşyalar bulunabiliyor.

        Banyo ve tuvaletlerin kullanım şekli ise yurdun fiziki yapısına göre değişiklik gösterebiliyor.

        8

        5 VE 6. TİP KYK YURTLARINDA HANGİ İMKANLAR VAR?

        5. ve 6. tip KYK yurtlarında oda kapasitesi ve fiziki özellikler yurda göre değişiklik gösterebiliyor.

        Bu tip yurtlarda oda içerisinde banyo ve tuvalet bulunabilmesi, diğer bazı yurt tiplerinden ayrılan özellikler arasında yer alıyor.

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