LDLC ASVEL - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague'de heyecan hız kesmeden devam ederken Beşiktaş, Fransa deplasmanında önemli bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, ligin 11. haftasında LDLC ASVEL karşısında kazanarak Avrupa'daki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Basketbolseverler LDLC ASVEL - Beşiktaş mücadelesinin maç saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı . Peki, LDLC ASVEL - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte EuroLeague ASVEL - Beşiktaş maçının canlı izle bilgisi...
EuroLeague'de yoluna devam eden Beşiktaş, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak puan tablosunda üst sıralara yaklaşmak istiyor. Mücadele öncesinde taraftarların en çok merak ettiği konuların başında maçın yayın saati ve canlı izleme seçenekleri geliyor. Peki, LDLC ASVEL - Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte LDLC ASVEL - Beşiktaş maçı başlama saati...
LDLC ASVEL - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
LDLC ASVEL - Beşiktaş karşılaşması, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 22.30'da oynanacak.
LDLC ASVEL - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbolseverlerin merakla beklediği LDLC ASVEL - Beşiktaş karşılaşması S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport Plus üzerinden de takip edilebilecek.
BEŞİKTAŞ VE ASVEL'İN EUROLEAGUE'DEKİ SON DURUMU
EuroLeague'de ilk 10 haftayı iki takım da 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş 14. sırada bulunurken LDLC ASVEL ise 16. sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekip, Virtus Bologna deplasmanında 103-101 kazanarak önemli bir galibiyet elde etmişti. Ancak Beşiktaş, son karşılaşmasında sahasında Zalgiris Kaunas'a 83-67 mağlup oldu.
Fransız temsilcisi LDLC ASVEL ise Partizan ve Baskonia karşısında aldığı galibiyetlerle dikkat çekti. Son maçında Bayern Münih'e 99-95 kaybeden ASVEL, Beşiktaş karşısında yeniden galibiyet arayacak.
LDLC ASVEL - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLGİLERİ
- Maç: LDLC ASVEL - Beşiktaş
- Tarih: 13 Kasım 2026 Cuma
- Saat: 22.30
- Organizasyon: EuroLeague
- Hafta: 11. hafta
- Salon: LDLC Arena
- Yayın: S Sport 2
- Dijital yayın: S Sport Plus