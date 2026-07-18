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        Haberler Bilgi LGS tercih sonuçları 2026 || Lise tercihleri ne zaman bitecek? 2026 lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        LGS tercih sonuçları 2026 || Lise tercihleri ne zaman bitecek? 2026 lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 13 Temmuz'da başlayan LGS tercih süreci devam ediyor. Tercih sürecinin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte gözler "LGS tercihleri ne zaman bitecek?" ve "2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevabına çevrildi. Hemen belirtelim ki Milli Eğitim Bakanlığı LGS Tercihleri Öğrenci ve Veli Bilgilendirme kılavuzu ile birlikte LGS tercih başlangıç bitiş ve ilan tarihleri de belli oldu. Peki, Lise tercihleri ne zaman bitecek? 2026 lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulanan soruların cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 14:01 Güncelleme:
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        Lise tercih ve yereleştirme 2026 LGS sınav sonuçları ile birlikte başlayan tercih süreci ortaöğretim kurumlarına geçiş yapacak binlercve öğrencinin gündeminde ilk sırlarda yer alıyor. Özellikle de "Lise LGS tercihleri ne zaman bitecek? LGS 2026 lise tercih sonmuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Lise tercihleri ne zaman bitecek? 2026 lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı MEB öğrenci ve veli bilgilendirme kılavuzuna göre LGS tercileri son tarih ve lise 2026 LGS tercih sonuçları tarihi...

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        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026'da başladık ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, tercihlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek.

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        LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

        LGS tercih işlemleri, e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, tercihlerini okul müdürlükleri aracılığıyla onaylatabilecek. Tercih sürecinde öğrencilerin sınav puanları, yüzdelik dilimleri ve yayımlanacak kontenjan bilgileri dikkate alınacak.

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        Tercih işlemleri öncesinde MEB tarafından yayımlanacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu incelenmeli. Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihlerini de kılavuzda belirtilen kurallara göre yapabilecek. Tercih listesinin oluşturulmasının ardından işlemlerin okul müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor.

        DETALAR İÇİN TERCİH KILAVUZUNU TIKLAYIN

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        LGS 2026 LİSE ERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihten itibaren birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak.

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