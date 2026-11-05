MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2026: Porsche Taycan kazanan asil ve yedek isim listesi açıklandı mı? 3. ve 4. Dönem Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Magnum çekiliş sonuçları 2026 ile Porsche Taycan kazananlar asil ve yedek isim listesi için araştırmalar hız kazandı. Magnum'un 3. ve 4. dönem çekilişleri, 3 Kasım 2026 Salı günü noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından gözler Porsche Taycan otomobil ve 500 bin TL değerindeki Magnum Card hediye kartlarını kazanan talihlilere çevrildi. Çekilişe katılanlar, asil ve yedek kazananların isim listesinin yayımlanacağı tariha odaklanmış durumda. Peki, Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Magnum Porsche Taycan kime çıktı, kazananlar isim listesi nereden sorgulanır? İşte Magnum 3. ve 4. dönem çekiliş sonuçları sorgulama ekanı…
2026 Magnum çekiliş sonuçları gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Magnum'un kampanya kapsamında düzenlediği üçüncü dönem hediye kartı çekilişi ile dördüncü dönem Porsche Taycan otomobil çekilişi, 3 Kasım'da noter huzurunda tamamlandı. İki adet Porsche Taycan 4 otomobilin ve üçüncü dönemde dağıtılacak 500 bin TL değerindeki hediye kartlarının sahiplerini öğrenmek isteyen katılımcılar, sonuçların ilan edileceği gün için geri sayıma geçti. Peki, 2026 Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Porsche kazanan talihliler açıklandı mı, 3. ve 4. dönem asil ve yedek isim listeleri nasıl ve nereden sorgulanır? İşte 3. ve 4. dönem Magnum çekiliş sonuçları 2026 sorgulama ekranı.
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?
Merakla beklenen 3. dönem Magnum çekilişi 3 Kasım 2026 tarihinde saat 11.00’de, 4. dönem çekilişi ise aynı gün 11.30’da gerçekleştirildi.
Ancak Porsche Taycan otomobillerini ve üçüncü dönem Magnum Card ödüllerini kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi henüz açıklanmadı.
MAGNUM PORSCHE TAYCAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Magnum Porsche Taycan çekiliş sonuçları 7 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
MAGNUM 3. DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Magnum 3. dönem çekiliş sonuçları da 7 Kasım 2026 Cumartesi günü açıklanacak.
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
Magnum çekiliş sonuçları ile asil ve yedek talihlilerin isim listeleri, Hürriyet gazetesinin Cumartesi Eki'nde ve Magnum'un resmi internet sitesinde (magnum.com.tr) yayımlanacak.
MAGNUM 2026 ÇEKİLİŞİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLİYOR?
Magnum'un 2026 kampanyası kapsamında üç dönemde toplam 15 kişiye 500 bin TL değerinde Magnum Card Param Hediye Kartı, büyük ödül çekilişinde ise iki kişiye Porsche Taycan 4 otomobil verilecek.
Porsche Taycan 4 (2025 model): 2 kişi
500.000 TL değerinde Magnum Card: 15 kişi
Toplam asil talihli: 17 kişi
Porsche Taycan 4 otomobillerin kampanya şartlarında belirtilen tavsiye edilen perakende satış fiyatı, araç başına 12 milyon 635 bin TL olarak açıklandı.
MAGNUM ÇEKİLİŞİNDE ÖDÜL KAZANANLAR NE YAPMALI?
Magnum'un kampanya takvimine göre Porsche çekilişinde ödül için başvuru süresi, asil talihliler için 22 Kasım 2026'da, yedek talihliler için ise 7 Aralık 2026'da sona erecek.
Kazananların, ilan edilecek resmi şartları ve ödül teslimi için gerekli belgeleri kontrol etmesi gerekiyor. Asil talihlilerin belirtilen sürelerde işlemlerini tamamlamaması halinde yedek talihliler devreye girebilecek.