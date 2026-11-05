MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2026: Porsche Taycan kazanan asil ve yedek isim listesi açıklandı mı? 3. ve 4. Dönem Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 3 Kasım 2026

Amerika Birleşik Devletleri ara seçim sonuçları, küresel dengeleri ve Türkiye ile ilişkileri nasıl şekillendirecek? Habertürk Ana Haber'de Faruk Aksoy, ABD'de sandıktan çıkan sonuçların Washington'daki güç dengelerine etkisini detaylandırıyor. Seçimlerin ardından İsrail'deki hükümet kurma sürecinde ... Daha Fazla Göster Amerika Birleşik Devletleri ara seçim sonuçları, küresel dengeleri ve Türkiye ile ilişkileri nasıl şekillendirecek? Habertürk Ana Haber'de Faruk Aksoy, ABD'de sandıktan çıkan sonuçların Washington'daki güç dengelerine etkisini detaylandırıyor. Seçimlerin ardından İsrail'deki hükümet kurma sürecinde yaşanabilecek değişimler ve bölge siyasetine yönelik olası yansımalar masaya yatırılıyor. Yayında ayrıca ABD dış politikası ekseninde F-35 programı süreci ve NATO ilişkilerinin geleceği ele alınıyor. Uzman analizleriyle, Amerikan seçmeninin tercihlerinin Ankara-Washington hattındaki savunma sanayii süreçlerine ve Ortadoğu politikalarına getireceği yeni dinamikler değerlendiriliyor. Daha Az Göster