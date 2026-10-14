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        Haberler Bilgi Spor Manchester City - PSG maçı hangi kanalda? Manchester City - PSG maçı canlı izle bilgisi

        Manchester City - PSG maçı hangi kanalda? Manchester City - PSG maçı canlı izle bilgisi

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile PSG arasında oynanacak karşılaşma için geri sayım sürüyor. Avrupa futbolunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde Manchester City - PSG maçının tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester City - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi, şifresiz mi? İşte Manchester City - PSG maçı canlı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 23:30 Güncelleme:
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        Manchester City - PSG maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dikkat çeken karşılaşmaları arasında bulunuyor. İngiliz temsilcisi Manchester City, sahasında Fransız ekibi PSG'yi konuk edecek. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Manchester City - PSG maçı canlı izle seçenekleri ve şifresiz yayın bilgileri de merak ediliyor. Peki, Manchester City - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi Manchester City - PSG maçı canlı izle ekranı...

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        MANCHESTER CITY - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Manchester City ile PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

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        MANCHESTER CITY - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Manchester City - PSG karşılaşması Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı tabii platformu üzerinden de takip edebilecek.

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        MANCHESTER CITY - PSG MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

        Manchester City - PSG maçını izlemek isteyen futbolseverler, yayın seçeneklerini ve erişim koşullarını merak ediyor. Karşılaşmayı izlemek için tabii platformunun güncel yayın bilgileri ve üyelik koşulları kontrol edilebilir.

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        MANCHESTER CITY - PSG MAÇI CANLI İZLE

        Manchester City - PSG maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar, tabii Spor yayın akışını ve tabii platformunun resmî internet sitesini takip edebilir. Maç öncesinde yayın bilgilerini kontrol ederek karşılaşmanın başlama saatini kaçırmadan ekran başındaki yerlerini alabilirler.

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