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        Haberler Bilgi Ekonomi Masfen Enerji arz oluyor! Masfen Enerji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

        Masfen Enerji arz oluyor! Masfen Enerji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

        Masfen Enerji halka arzı için geri sayım başladı. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketin halka arzında pay başına satış fiyatı 45,68 TL olarak belirlendi. Halka arz kapsamında toplam büyüklüğün 3 milyar 882 milyon 800 bin TL olması planlanırken, şirketin halka açıklık oranı ise yaklaşık yüzde 15,32 olacak. Halka arz sabit fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek ve yatırımcılar üç gün boyunca talep toplayabilecek. SPK onayının ardından açıklanan detaylarla birlikte yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında Masfen Enerji lot dağıtımı ve katılım endeksi yer alıyor. Peki, Masfen Enerji halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte Masfen Enerji talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 19:18 Güncelleme:
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        1

        Masfen Enerji halka arzında yatırımcılara toplam 85 milyon lot pay sunulacak. Bu payların 55 milyon lotu sermaye artırımı, 30 milyon lotu ise ortak satışı kapsamında halka arz edilecek. Şirketin katılım endeksine uygun olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Masfen Enerji halka arzı ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir? İşte detaylar...

        2

        MASFEN ENERJİ HALKA ARZI NE ZAMAN?

        Masfen Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, belirlenen tarihler arasında aracı kurumlar ve halka arza katılım sağlayan bankalar üzerinden taleplerini iletebilecek.

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        MASFEN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        Masfen Enerji'nin halka arzında pay başına satış fiyatı 45,68 TL olarak açıklandı. Halka arz, sabit fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek.

        4

        MASFEN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

        Halka arz kapsamında toplam 85.000.000 lot pay satışa sunulacak.

        Dağıtıma katılacak yatırımcı sayısına göre tahmini lot dağılımı şu şekilde hesaplanıyor:

        200 bin katılım: Yaklaşık 425 lot

        300 bin katılım: Yaklaşık 283 lot

        400 bin katılım: Yaklaşık 212 lot

        500 bin katılım: Yaklaşık 170 lot

        700 bin katılım: Yaklaşık 121 lot

        1 milyon katılım: Yaklaşık 85 lot

        1,5 milyon katılım: Yaklaşık 56 lot

        2 milyon katılım: Yaklaşık 42 lot

        Bu rakamlar tamamen tahmini olup, kesin dağıtım halka arza katılan yatırımcı sayısına göre belli olacak.

        5

        MASFEN ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Masfen Enerji'nin katılım endeksine uygun değil.

        6

        MASFEN ENERJİ NE İŞ YAPIYOR?

        Masfen Enerji, güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren bir enerji şirketidir. Şirket; çatı GES, arazi GES, güneş enerjisi santrali kurulumu, proje geliştirme, mühendislik, anahtar teslim EPC hizmetleri, elektrik üretimi ve depolamalı güneş enerjisi santrali yatırımları gerçekleştiriyor. Ayrıca güneş takip sistemleri ile batarya yönetim ve enerji depolama teknolojileri üzerine Ar-Ge çalışmaları da yürütüyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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