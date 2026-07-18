Masfen Enerji halka arzında yatırımcılara toplam 85 milyon lot pay sunulacak. Bu payların 55 milyon lotu sermaye artırımı, 30 milyon lotu ise ortak satışı kapsamında halka arz edilecek. Şirketin katılım endeksine uygun olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Masfen Enerji halka arzı ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir? İşte detaylar...