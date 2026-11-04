MasterChef Türkiye'de rekabet yeni haftada da hız kesmeden devam ediyor. 3 Kasım 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar patatesli yemekler konseptiyle şeflerin karşısına çıktı. Takım kaptanlarının belirlediği ekipler, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Kaybeden takımın yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlığı almak ve eleme potasına girmekten kurtulmak için yeniden tezgâh başına geçti. Peki, MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...