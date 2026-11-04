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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Kasım 2026 Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Kasım 2026 Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye 2026'da heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk takım dokunulmazlığını kazanmak için mutfakta karşı karşıya geldi. Şeflerin belirlediği patatesli yemekler konseptinde yarışmacılar, en başarılı tabakları hazırlamak için hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3 Kasım Salı Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte 3 Kasım 2026 Salı MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 06:14 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de rekabet yeni haftada da hız kesmeden devam ediyor. 3 Kasım 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar patatesli yemekler konseptiyle şeflerin karşısına çıktı. Takım kaptanlarının belirlediği ekipler, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Kaybeden takımın yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlığı almak ve eleme potasına girmekten kurtulmak için yeniden tezgâh başına geçti. Peki, MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        MasterChef'te Kübra bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

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        MASTERCHEF 3 KASIM ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye'de Tolgahan ve Ayşe eleme potasına giden yarışmacılar oldu.

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        MAVİ TAKIM

        Armağan (Kaptan)

        Muhammed

        Tolga

        Kübra

        Şadi

        Tolgahan

        Ayşe

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        KIRMIZI TAKIM

        Şükran (Kaptan)

        Bahar

        Burçin

        Nurten

        Eyüp Can

        Nilay

        Enes

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ 1 KASIM 2026?

        Masterchef'te elenen son yarışmacı Hasan Alp oldu.

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