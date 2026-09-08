MasterChef Türkiye’de 7 Eylül Pazartesi günü yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için mücadele ederken gecenin sonunda Tolga Mavi Takım kaptanlığını elde etti. Tolga’nın Kırmızı Takım kaptanı olarak Şadi’yi seçmesiyle birlikte haftanın takımları şekillendi. Şimdi gözler haftanın ilk dokunulmazlık oyununa çevrildi. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayı kim oldu? İşte 8 Eylül 2026 MasterChef Türkiye son bölümünde yaşanan gelişmeler...