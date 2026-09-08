MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 7 Eylül Pazartesi akşamı oynanan kaptanlık oyununun ardından yeni haftanın takımları belli oldu. Kaptanlık oyununu kazanan Tolga, Mavi Takım kaptanı olurken Şadi ise Kırmızı Takım kaptanı olarak belirlendi. Yarışmacılar yeni bölümde haftanın ilk takım dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Gecenin sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının yanı sıra ilk eleme adayları da belli olacak. Peki MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, 8 Eylül 2026 MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte 8 Eylül Salı MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları...
MasterChef Türkiye’de 7 Eylül Pazartesi günü yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için mücadele ederken gecenin sonunda Tolga Mavi Takım kaptanlığını elde etti. Tolga’nın Kırmızı Takım kaptanı olarak Şadi’yi seçmesiyle birlikte haftanın takımları şekillendi. Şimdi gözler haftanın ilk dokunulmazlık oyununa çevrildi. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayı kim oldu? İşte 8 Eylül 2026 MasterChef Türkiye son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Takım dokunulmazlığını kaybeden ekip, gecenin ikinci aşamasında bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Yarışmacılar şeflerin verdiği görevi en başarılı şekilde tamamlayarak dokunulmazlığı elde etmeye çalışacak.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, eleme potasına gönderilecek ilk ismi belirleme hakkına sahip olacak. 8 Eylül 2026 MasterChef bireysel dokunulmazlığını kazanan isim, bölümün sonunda belli olacak.
8 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takımda eleme heyecanı yaşanacak. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, takım arkadaşları arasından bir kişiyi eleme adayı olarak belirleyecek.
Gecenin sonunda yapılacak takım oylamasıyla haftanın ikinci eleme adayı da ortaya çıkacak. Böylece MasterChef Türkiye’de yeni haftanın eleme potası oluşmaya başlayacak.
8 Eylül 2026 MasterChef eleme adayı, dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Tolga (Takım Kaptanı)
Bahar
Şükran
Cansu
Şirin Gül
Nilay
Kübra
Burçin
Nurten
Ayşe
Kırmızı Takım
Şadi (Takım Kaptanı)
Tolgahan
Muhammed
Emre
Enes
Hasan
Eyüp Can
Recep
Armağan
Batuhan