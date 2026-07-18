MasterChef kim kazandı? 18 Temmuz 2026 Cumartesi Masterchef ana kadroya kim girdi?
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada ilk etap sonunda ana kadroya giren ilk isim Batuhan olurken, gözler şimdi ikinci önlüğün sahibine çevrildi. TV8 ekranlarında yayınlanacak yeni bölümde yarışmacılar ana kadroya girebilmek için bir kez daha şeflerin karşısına çıkacak. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın değerlendirmelerinin ardından sezonun ikinci ana kadro yarışmacısı belli olacak. Peki, MasterChef kim kazandı, 18 Temmuz Cumartesi MasterChef ana kadroya giren 2. isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin yeni bölümüne ilişkin son gelişmeler…
MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri heyecanı hız kesmeden sürüyor. İlk ana kadro yarışmacısının belirlenmesinin ardından yeni bölümde ikinci önlüğün sahibi belli olacak. Yarışmacılar, ana kadroya adını yazdırabilmek için şeflerin istediği yemekleri hazırlayacak. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isim MasterChef 2026 ana kadrosuna katılan ikinci yarışmacı olacak. Peki, 18 Temmuz MasterChef'te ana kadroya giren ikinci isim kim olacak? İşte yeni bölüm öncesi merak edilenler…
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN İLK İSİM KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmelerinin ilk gününde Batuhan Nazikoğlu, hazırladığı başarılı tabakla rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk ana kadro yarışmacısı olmayı başardı. Batuhan böylece MasterChef 2026 önlüğünü alan ilk isim olarak ana kadrodaki yerini aldı.
MASTERCHEF KİM KAZANDI?
18 Temmuz Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde ana kadroya girecek ikinci yarışmacı belli olacak. Yarışmanın sonucu, şeflerin değerlendirmesinin ardından açıklanacak.
Ana kadroya giren ikinci isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 2. İSİM KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar ikinci önlüğü kazanmak için mücadele edecek. Gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, Batuhan'ın ardından MasterChef 2026 ana kadrosuna giren ikinci isim olacak.
MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADRO SEÇMELERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri etap etap gerçekleştiriliyor. Her bölümde en başarılı performansı sergileyen bir yarışmacı ana kadroya katılma hakkı elde ediyor. Sezonun ilk önlüğünü Batuhan kazanırken, ikinci önlüğün sahibi ise 18 Temmuz Cumartesi akşamı belli olacak.