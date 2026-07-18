MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADRO SEÇMELERİ DEVAM EDİYOR

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri etap etap gerçekleştiriliyor. Her bölümde en başarılı performansı sergileyen bir yarışmacı ana kadroya katılma hakkı elde ediyor. Sezonun ilk önlüğünü Batuhan kazanırken, ikinci önlüğün sahibi ise 18 Temmuz Cumartesi akşamı belli olacak.