MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 13 Kasım Cuma MasterChef ödül ne oldu, ne kadar?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümüyle birlikte ödül oyunu heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada kırmızı ve mavi takım, bu kez anlamlı bir görev için mutfağa girdi. Yarışmacılardan 112 Acil Sağlık ekipleri için yemek hazırlamaları istendi. Şeflerin belirleyeceği menüde en başarılı tabakları hazırlamak isteyen yarışmacılar, ödülün sahibi olabilmek için hünerlerini sergiledi. Hem takım mücadelesi hem de ödül heyecanı izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki, 13 Kasım 2026 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşananlar...
Giriş: 14 Kasım 2026 - 00:32 Güncelleme:
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MasterChef Türkiye'de 13 Kasım Cuma akşamı yayınlanan bölümde yarışmacıları farklı bir konsept bekliyor. Mavi ve kırmızı takım, 112 Acil Sağlık ekiplerine yemek hazırlamak için karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, hazırlayacakları yemeklerle hem şeflerin beğenisini kazanmayı hem de ödül oyununda avantaj elde etmeyi amaçladı. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te ödül oyununu Tolgahan kazandı.
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef Türkiye'de 10-14 Kasım haftasının şu ana kadar belli olan eleme adayları şöyle:
1. Nurten
2. Burçin
3. Bahar