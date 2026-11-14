MasterChef Türkiye'de 13 Kasım Cuma akşamı yayınlanan bölümde yarışmacıları farklı bir konsept bekliyor. Mavi ve kırmızı takım, 112 Acil Sağlık ekiplerine yemek hazırlamak için karşı karşıya geldi. Yarışmacılar, hazırlayacakları yemeklerle hem şeflerin beğenisini kazanmayı hem de ödül oyununda avantaj elde etmeyi amaçladı. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...