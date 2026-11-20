Ödül oyununda kosept burgerler! MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 20 Kasım Cuma MasterChef ödül ne oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar bu kez burger konseptiyle mutfağa girerek şeflerin belirlediği lezzetleri en iyi şekilde hazırlamak için mücadele ediyor. Kırmızı ve mavi takım, takım oyununda galip gelerek bireysel ödülün sahibi olmak için bireysel olarak yarışacak. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri gecenin kazananını belirleyecek. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, 20 Kasım Cuma MasterChef ödülü ne oldu? İşte MasterChef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı...
MasterChef Türkiye'nin 20 Kasım tarihli bölümünde yarışmacılar haftanın ödülünü kazanabilmek için karşı karşıya geliyor. Burger konseptiyle gerçekleştirilen mücadelede takımlar, belirlenen süre içerisinde en başarılı tabakları hazırlamaya çalışıyor. İlk etapta kazanan takımın belli olmasının ardından bireysel ödül mücadelesi yaşanacak. Peki, MasterChef 20 Kasım ödül oyununda hangi takım ve hangi yarışmacı kazandı? İşte detaylar...
MASTERCHEF 20 KASIM ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
20 Kasım 2026 Cuma akşamı yayınlanan MasterChef bölümündeki burger konseptli ödül oyununun kazananına ilişkin doğrulanmış sonuç bilgisine henüz ulaşılamıyor.
Yarışmanın ilk aşamasında mavi ve kırmızı takım, hazırladıkları burgerlerle şeflerin beğenisini kazanmaya çalışıyor. Takım etabının ardından bireysel mücadeleye geçilmesi ve gecenin ödül sahibinin belirlenmesi bekleniyor.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNDA ÖDÜL NE OLDU?
MasterChef Türkiye'de haftalık ödül oyunları yarışmacılara önemli bir avantaj sağlıyor. 20 Kasım Cuma akşamındaki burger konseptli mücadelede verilecek ödülün ve kazanan yarışmacının kesin sonucu bölümün tamamlanmasının ardından netleşecek.