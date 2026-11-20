MasterChef Türkiye'nin 20 Kasım tarihli bölümünde yarışmacılar haftanın ödülünü kazanabilmek için karşı karşıya geliyor. Burger konseptiyle gerçekleştirilen mücadelede takımlar, belirlenen süre içerisinde en başarılı tabakları hazırlamaya çalışıyor. İlk etapta kazanan takımın belli olmasının ardından bireysel ödül mücadelesi yaşanacak. Peki, MasterChef 20 Kasım ödül oyununda hangi takım ve hangi yarışmacı kazandı? İşte detaylar...