Masterchef kim kazandı? 5 Eylül Masterchef ana kadroya kim girdi, önlüğü kim aldı?
Masterchef Türkiye 2026 ana kadroya giren yarışmacı merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şeflerinin öncülüğünde ekrana gelen Masterchef'te gecenin en başarılı ismi dokunulmazlık kazanıyor. Son bölümde dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. 2026'nın mavi takım yarışmacıları arasında oynanan bireysel dokunulmazlığını ise Hasan Alp kazandı. Peki 5 Eylül 2026 Masterchef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi, önlüğü kim aldı?
Giriş: 05 Eylül 2026 - 23:25 Güncelleme:
1
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026, ana kadro mücadelesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yedeklerden ana kadroya girecek son iki yarışmacı merak ediliyor. Peki Masterchef’te ana kadroya kim girdi, önlüğü kim aldı?
2
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, KİM KAZANDI?
Masterchef ana kadroya giren yarışmacı henüz belli olmadı.
3
MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
MasterChef Türkiye yarışmasında dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. MasterChef Türkiye 2026'nın mavi takım yarışmacıları arasında oynanan bireysel dokunulmazlığını ise Hasan Alp kazandı.
MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Muhammed
Koray
Şükran
Emre
Şadi
Cansu
Şiringül
Nurten
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ