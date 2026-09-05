TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026, ana kadro mücadelesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yedeklerden ana kadroya girecek son iki yarışmacı merak ediliyor. Peki Masterchef’te ana kadroya kim girdi, önlüğü kim aldı?