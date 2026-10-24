MasterChef bu akşam var mı, yok mu 24 Ekim Cumartesi? MasterChef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
MasterChef Türkiye izleyicileri, 23 Ekim Cuma akşamı yeni bölüm yerine eski bölümün yayınlanmasının ardından gözünü bu akşama çevirdi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. Cuma günü yayın akışında yeni bölüm görünmesine rağmen tekrar bölümünün yayınlanması, izleyicilerin TV8 yayın akışı araştırmasına neden oldu. Peki, MasterChef bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm saat kaçta başlayacak? İşte 24 Ekim Cumartesi TV8 yayın akışı listesi ile MasterChef Türkiye yeni bölüm tarihi...
MasterChef yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünün yayınlanmamasıyla birlikte gözler 24 Ekim Cumartesi gününe çevrildi. TV8'in internet sitesinde yayımlanan güncel yayın akışında MasterChef Türkiye saat 20.00 için yeni bölüm olarak gösteriliyor. Ancak önceki akşam yaşanan değişikliğin nedeni konusunda kanal veya yapım şirketi tarafından resmî bir açıklama yapılmış değil. Peki, MasterChef bu akşam var mı, yok mu 24 Ekim Cumartesi? MasterChef yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
TV8'in resmî yayın akışına göre MasterChef Türkiye'nin 24 Ekim 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelmesi planlanıyor.
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü, TV8'in güncel yayın programına göre 24 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlaması bekleniyor.
Cuma akşamı yaşanan değişikliğin ardından yeni bölümün yayın planında yeniden bir değişiklik olup olmayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı. Bu nedenle izleyicilerin yayın saatine yakın TV8'in güncel duyurularını takip etmesi önem taşıyor.