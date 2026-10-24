Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef bu akşam var mı, yok mu 24 Ekim Cumartesi? MasterChef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        MasterChef bu akşam var mı, yok mu 24 Ekim Cumartesi? MasterChef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        MasterChef Türkiye izleyicileri, 23 Ekim Cuma akşamı yeni bölüm yerine eski bölümün yayınlanmasının ardından gözünü bu akşama çevirdi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. Cuma günü yayın akışında yeni bölüm görünmesine rağmen tekrar bölümünün yayınlanması, izleyicilerin TV8 yayın akışı araştırmasına neden oldu. Peki, MasterChef bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm saat kaçta başlayacak? İşte 24 Ekim Cumartesi TV8 yayın akışı listesi ile MasterChef Türkiye yeni bölüm tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 00:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        MasterChef yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünün yayınlanmamasıyla birlikte gözler 24 Ekim Cumartesi gününe çevrildi. TV8'in internet sitesinde yayımlanan güncel yayın akışında MasterChef Türkiye saat 20.00 için yeni bölüm olarak gösteriliyor. Ancak önceki akşam yaşanan değişikliğin nedeni konusunda kanal veya yapım şirketi tarafından resmî bir açıklama yapılmış değil. Peki, MasterChef bu akşam var mı, yok mu 24 Ekim Cumartesi? MasterChef yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        TV8'in resmî yayın akışına göre MasterChef Türkiye'nin 24 Ekim 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelmesi planlanıyor.

        3

        MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü, TV8'in güncel yayın programına göre 24 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlaması bekleniyor.

        Cuma akşamı yaşanan değişikliğin ardından yeni bölümün yayın planında yeniden bir değişiklik olup olmayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı. Bu nedenle izleyicilerin yayın saatine yakın TV8'in güncel duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

        4

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08.00: Oynat Bakalım

        08.30: Gençlik Rüzgarı

        10.00: Gazete Magazin

        15.30: MasterChef Türkiye

        20.00: MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)

        00:15: %100 Futbol / Yeni Bölüm

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

        İstanbul'da, boşanma aşamasındaki 51 yaşındaki Gülnur P.'nin restoranına toptan et ve tavuk satan kasap 63 yaşındaki Fikret Korkmaz, kadının eşi 66 yaşındaki Reşat P. tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yaralı halde kaçan ve hastanede yakalanan şüphelinin, kasabı daha ...
        #Masterchef
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa'da eylemcilere polis müdahalesi
        Fransa'da eylemcilere polis müdahalesi
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rezidans cinayetinde yeni gelişme
        Rezidans cinayetinde yeni gelişme
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı