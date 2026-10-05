Memur maaşı ne kadar olacak? Eylül enflasyonu öncesi 3 aylık zam farkı için kritik hesap!
Milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2027 Ocak ayında yapılacak maaş zammına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Memur maaşlarında uygulanacak artışın belirlenmesinde toplu sözleşme zammının yanı sıra oluşacak enflasyon farkı da önemli rol oynuyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla yılın ikinci yarısındaki üç aylık tablo ortaya çıkacak. Peki memur maaşı zammı ne kadar olacak, eylül enflasyonu sonrası 3 aylık enflasyon farkı ne kadar çıkacak? İşte 2027 Ocak memur zammı hesaplama tablosu...
Memur maaşı zammında yeni dönemin en önemli verilerinden biri eylül ayı enflasyonu olacak. Temmuz ve ağustos ayı enflasyon rakamlarının ardından eylül verisinin açıklanmasıyla birlikte üç aylık enflasyon tablosu tamamlanacak. Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam ise toplu sözleşme kapsamında belirlenen artışa ek olarak oluşacak enflasyon farkına göre şekillenecek. Peki memur maaşı ne kadar olacak, en düşük memur maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...
3 AYLIK ENFLASYON FARKI EYLÜL VERİSİYLE BELLİ OLACAK
Temmuz, ağustos ve eylül aylarında açıklanan TÜFE rakamları, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun ilk üç aylık bölümünü oluşturacak. Eylül verisinin ardından memur ve memur emeklilerinin ocak zammına ilişkin hesaplamalar daha somut hale gelecek. Ancak üç aylık enflasyon farkının, ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı olmadığı unutulmamalı. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları da hesaba dahil edilecek.
2027 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
2027 Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak toplam artış, toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile oluşacak enflasyon farkının hesaplanmasıyla ortaya çıkacak. Bu nedenle eylül ayı enflasyon verisi açıklanmadan kesin bir ocak zammı rakamı vermek mümkün değil. Eylül verisinin ardından üç aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve yıl sonuna ilişkin beklentiler daha net bir şekilde takip edilebilecek.
MEMUR MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memur maaşlarında ocak ayında uygulanacak artışın hesabında toplu sözleşme kapsamında belirlenen oran ve enflasyon farkı dikkate alınıyor. Enflasyonun toplu sözleşme döneminde verilen zammı aşması halinde aşan bölüm enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyor. Yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyonun kesinleşmesi ise aralık ayı verisinin açıklanmasıyla mümkün olacak.
EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.