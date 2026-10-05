Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Memur maaşı ne kadar olacak? Eylül enflasyonu öncesi 3 aylık zam farkı için kritik hesap!

        Memur maaşı ne kadar olacak? Eylül enflasyonu öncesi 3 aylık zam farkı için kritik hesap!

        Milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2027 Ocak ayında yapılacak maaş zammına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Memur maaşlarında uygulanacak artışın belirlenmesinde toplu sözleşme zammının yanı sıra oluşacak enflasyon farkı da önemli rol oynuyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla yılın ikinci yarısındaki üç aylık tablo ortaya çıkacak. Peki memur maaşı zammı ne kadar olacak, eylül enflasyonu sonrası 3 aylık enflasyon farkı ne kadar çıkacak? İşte 2027 Ocak memur zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 00:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Memur maaşı zammında yeni dönemin en önemli verilerinden biri eylül ayı enflasyonu olacak. Temmuz ve ağustos ayı enflasyon rakamlarının ardından eylül verisinin açıklanmasıyla birlikte üç aylık enflasyon tablosu tamamlanacak. Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam ise toplu sözleşme kapsamında belirlenen artışa ek olarak oluşacak enflasyon farkına göre şekillenecek. Peki memur maaşı ne kadar olacak, en düşük memur maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...

        2

        3 AYLIK ENFLASYON FARKI EYLÜL VERİSİYLE BELLİ OLACAK

        Temmuz, ağustos ve eylül aylarında açıklanan TÜFE rakamları, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun ilk üç aylık bölümünü oluşturacak. Eylül verisinin ardından memur ve memur emeklilerinin ocak zammına ilişkin hesaplamalar daha somut hale gelecek. Ancak üç aylık enflasyon farkının, ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı olmadığı unutulmamalı. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları da hesaba dahil edilecek.

        3

        2027 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        2027 Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak toplam artış, toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile oluşacak enflasyon farkının hesaplanmasıyla ortaya çıkacak. Bu nedenle eylül ayı enflasyon verisi açıklanmadan kesin bir ocak zammı rakamı vermek mümkün değil. Eylül verisinin ardından üç aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve yıl sonuna ilişkin beklentiler daha net bir şekilde takip edilebilecek.

        4

        MEMUR MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

        Memur maaşlarında ocak ayında uygulanacak artışın hesabında toplu sözleşme kapsamında belirlenen oran ve enflasyon farkı dikkate alınıyor. Enflasyonun toplu sözleşme döneminde verilen zammı aşması halinde aşan bölüm enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyor. Yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyonun kesinleşmesi ise aralık ayı verisinin açıklanmasıyla mümkün olacak.

        5

        EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Enflasyon rakamları 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #memur zammı
        #memur maaşı
        #Memur maaş zammı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Eğitim öğretim devam edecek"
        "Eğitim öğretim devam edecek"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        İran Petrol Bakanı istifa etti
        İran Petrol Bakanı istifa etti
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması İlk Yılında Büyük İlgi Gördü
        TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması İlk Yılında Büyük İlgi Gördü
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        7 bin adım mı 10 bin adım mı?
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Beşiktaş'da Adalı dönemi devam ediyor
        Beşiktaş'da Adalı dönemi devam ediyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler