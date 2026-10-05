Memur maaşı zammında yeni dönemin en önemli verilerinden biri eylül ayı enflasyonu olacak. Temmuz ve ağustos ayı enflasyon rakamlarının ardından eylül verisinin açıklanmasıyla birlikte üç aylık enflasyon tablosu tamamlanacak. Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam ise toplu sözleşme kapsamında belirlenen artışa ek olarak oluşacak enflasyon farkına göre şekillenecek. Peki memur maaşı ne kadar olacak, en düşük memur maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...