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        Haberler Bilgi Ekonomi Metgün Enerji arz oluyor! Metgün Enerji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

        Metgün Enerji arz oluyor! Metgün Enerji kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

        Metgün Enerji halka arzı için yatırımcıların beklediği takvim netleşti. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketin halka arzında pay başına satış fiyatı 20,00 TL olarak belirlendi. Halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 711 milyon 580 bin TL olurken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 21,35 seviyesinde gerçekleşecek. Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek ve yatırımcılar üç gün boyunca talepte bulunabilecek. Borsa İstanbul'da METEN koduyla işlem görmeye hazırlanan şirketin halka arz detayları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Metgün Enerji halka arzı kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte Metgün Enerji arz talep toplama tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 20:03 Güncelleme:
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        Metgün Enerji halka arzında yatırımcılara toplam 135 milyon 579 bin lot pay sunulacak. Bu payların 90 milyon 579 bini sermaye artırımı, 45 milyonu ise ortak satışı kapsamında halka arz edilecek. Şirket için açıklanan bilgilere göre halka arz katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek. Yatırımcılar ayrıca Metgün Enerji talep toplama tarihleri, tahmini lot dağılımı ve halka arza katılım sağlayabilecek bankaları araştırmayı sürdürüyor. Peki, Metgün Enerji halka arzı ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir? İşte halka arza ilişkin tüm ayrıntılar…

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        METGÜN ENERJİ HALKA ARZI NE ZAMAN?

        Metgün Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 20-21-22 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, talep toplama süresi boyunca yetkili banka ve aracı kurumlar üzerinden başvurularını yapabilecek.

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        METGÜN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        Metgün Enerji'nin halka arzında pay başına satış fiyatı 20,00 TL olarak açıklandı. Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.

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        METGÜN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

        Halka arz kapsamında toplam 135.579.000 lot pay satışa sunulacak.

        Katılımcı sayısına göre tahmini lot dağılımı şu şekilde hesaplanıyor:

        200 bin katılım: Yaklaşık 677 lot

        300 bin katılım: Yaklaşık 451 lot

        400 bin katılım: Yaklaşık 338 lot

        500 bin katılım: Yaklaşık 271 lot

        700 bin katılım: Yaklaşık 193 lot

        1 milyon katılım: Yaklaşık 135 lot

        1,5 milyon katılım: Yaklaşık 90 lot

        2 milyon katılım: Yaklaşık 67 lot

        Bu hesaplamalar tahmini olup, kesin lot dağılımı halka arza katılan yatırımcı sayısına göre belli olacak.

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        METGÜN ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Açıklanan halka arz bilgilerine göre Metgün Enerji katılım endeksine uygun olarak yer alıyor. Katılım esaslarına göre yatırım yapan yatırımcılar da halka arza başvuruda bulunabilecek.

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        METGÜN ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?

        Metgün Enerji halka arzına, halka arza aracılık eden konsorsiyumda yer alan banka ve aracı kurumlar üzerinden başvuru yapılabilecek. Bunlar arasında;

        A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        BTC Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Destek Yatırım Menkul değerler A.Ş.

        Denizbank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Fiba Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Bankası A.Ş.

        ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        ING Bank A.Ş. (Özel Bankacılık Şubeleri)

        InvesAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Bankası A.Ş.

        KuveytTürk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Midas Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odeabank A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit menkul Değerler A.Ş.

        Pusula Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        Strateji menkul Değerler A.Ş.

        QNB Bank A.Ş.

        QNB Yatırım Menkul Değerler

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        TEB Yatırım menkul Değerler A.Ş.

        TEB A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıflar Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Bankası A.Ş.

        7

        METGÜN ENERJİ BORSA KODU NEDİR?

        Metgün Enerji, halka arzın tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul'da METEN işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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