MİLLİ MAÇ TARİHİ: Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar A Ligi Milli maç saati...

UEFA Uluslar A Ligi'nde heyecan devam ederken A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı karşılaşma için geri sayım başladı. Grup mücadelesinde önemli bir sınava çıkacak olan ay-yıldızlılar, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Milli takımın maç programını takip eden futbolseverler ise Belçika karşılaşmasının hangi gün oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye-Belçika milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmasının tarihine ve yayın bilgilerine ilişkin merak edilenler...