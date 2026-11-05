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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ TARİHİ: Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar A Ligi Milli maç saati...

        MİLLİ MAÇ TARİHİ: Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar A Ligi Milli maç saati...

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki mücadelesi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Ay-yıldızlı ekip, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyan karşılaşmada Belçika'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Milli takımın sahaya çıkacağı günü merak eden taraftarlar, maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Türkiye'nin kendi sahasında oynayacağı mücadele öncesinde milli maç takvimi de yeniden gündeme geldi. Peki, Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte UEFA Uluslar A Ligi Türkiye-Belçika karşılaşmasına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 17:46 Güncelleme:
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        UEFA Uluslar A Ligi'nde heyecan devam ederken A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı karşılaşma için geri sayım başladı. Grup mücadelesinde önemli bir sınava çıkacak olan ay-yıldızlılar, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Milli takımın maç programını takip eden futbolseverler ise Belçika karşılaşmasının hangi gün oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye-Belçika milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmasının tarihine ve yayın bilgilerine ilişkin merak edilenler...

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        TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un 5. haftasında Belçika ile karşı karşıya gelecek. 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak mücadeleye İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Ay-yıldızlı ekibin sahasında Belçika'yı ağırlayacağı karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olacak.

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        TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

        A Milli Futbol Takımı'nın 12 Kasım 2026 Perşembe günü Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika | 20.00

        15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye | 22.45

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